Ряд стран просят Турцию эвакуировать своих граждан из "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 03.10.2025
19:29 03.10.2025 (обновлено: 19:47 03.10.2025)
Ряд стран просят Турцию эвакуировать своих граждан из "Флотилии стойкости"
Ряд стран просят Турцию эвакуировать своих граждан из "Флотилии стойкости"
Ряд стран просят Турцию эвакуировать своих граждан из "Флотилии стойкости"

АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Ряд третьих стран обратились к Турции с просьбой эвакуации своих граждан из "Флотилии стойкости", Анкара предпринимает меры, сообщил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее сообщил, что обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в возвращении 23 малазийцев, находившихся на борту кораблей "Флотилии стойкости", перехваченных военными Израиля.
"Да, есть обращения третьих стран. Мы готовы помочь при первой же возможности. Например, Малайзия к нам обратилась, есть такая просьба. Делаем все возможное", - сказал Кечели журналистам.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
