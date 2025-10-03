Ряд стран просят Турцию эвакуировать своих граждан из "Флотилии стойкости"

АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Ряд третьих стран обратились к Турции с просьбой эвакуации своих граждан из "Флотилии стойкости", Анкара предпринимает меры, сообщил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ранее сообщил, что обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в возвращении 23 малазийцев, находившихся на борту кораблей "Флотилии стойкости", перехваченных военными Израиля.
"Да, есть обращения третьих стран. Мы готовы помочь при первой же возможности. Например, Малайзия к нам обратилась, есть такая просьба. Делаем все возможное", - сказал Кечели журналистам.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.