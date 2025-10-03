Ряд стран просят Турцию эвакуировать своих граждан из "Флотилии стойкости"

АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Ряд третьих стран обратились к Турции с просьбой эвакуации своих граждан из "Флотилии стойкости", Анкара предпринимает меры, сообщил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели.

"Да, есть обращения третьих стран. Мы готовы помочь при первой же возможности. Например, Малайзия к нам обратилась, есть такая просьба. Делаем все возможное", - сказал Кечели журналистам.