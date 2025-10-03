Двоих туристов, пострадавших в ДТП в Турции, эвакуировали в Россию

СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье, эвакуированы в РФ в пятницу, в больницах остаются еще двое граждан РФ, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Анталье.

23 сентября автобус с туристами, направлявшимися из аэропорта в гостиницы, столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, в том числе россияне.

"Третьего октября при участии сотрудников генконсульства России Анталье и страховой компании состоялась медицинская эвакуация в сопровождении врачей двоих россиян, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в районе Аланьи 23 сентября", - сообщили дипломаты.

"Еще один российский турист выписан из больницы. Таким образом, на лечении остаются двое граждан России. Представитель генконсульства посетил их в больнице. По информации врачей, в случае дальнейшей положительной динамики в ближайшее время также будет возможно проведение их медицинской эвакуации в Россию", - сообщили в генконсульстве.