https://ria.ru/20251003/turtsija-2046249002.html
Двоих туристов, пострадавших в ДТП в Турции, эвакуировали в Россию
Двоих туристов, пострадавших в ДТП в Турции, эвакуировали в Россию - РИА Новости, 03.10.2025
Двоих туристов, пострадавших в ДТП в Турции, эвакуировали в Россию
Двое россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье, эвакуированы в РФ в пятницу, в больницах остаются еще двое граждан РФ,... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:48:00+03:00
2025-10-03T17:48:00+03:00
2025-10-03T17:53:00+03:00
россия
анталья (провинция)
аланья (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043703006_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1189f9a39fff0f39047067455c0998f5.jpg
https://ria.ru/20250807/turist-2033912286.html
россия
анталья (провинция)
аланья (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043703006_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_7ed4f622606459a349fecd4554c8c135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья (провинция), аланья (город), в мире
Россия, Анталья (провинция), Аланья (город), В мире
Двоих туристов, пострадавших в ДТП в Турции, эвакуировали в Россию
Двое пострадавших в ДТП в Аланье туристов эвакуированы в Россию
СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье, эвакуированы в РФ в пятницу, в больницах остаются еще двое граждан РФ, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Анталье.
23 сентября автобус с туристами, направлявшимися из аэропорта в гостиницы, столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, в том числе россияне.
"Третьего октября при участии сотрудников генконсульства России
в Анталье
и страховой компании состоялась медицинская эвакуация в сопровождении врачей двоих россиян, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в районе Аланьи
23 сентября", - сообщили дипломаты.
"Еще один российский турист выписан из больницы. Таким образом, на лечении остаются двое граждан России. Представитель генконсульства посетил их в больнице. По информации врачей, в случае дальнейшей положительной динамики в ближайшее время также будет возможно проведение их медицинской эвакуации в Россию", - сообщили в генконсульстве.
Генеральное консульство продолжит держать на контроле процесс оказания медицинской помощи остающимся в больнице россиянам, а также ход расследования обстоятельств ДТП, подчеркнули дипломаты.