17:48 03.10.2025 (обновлено: 17:53 03.10.2025)
Двоих туристов, пострадавших в ДТП в Турции, эвакуировали в Россию
Двоих туристов, пострадавших в ДТП в Турции, эвакуировали в Россию
россия, анталья (провинция), аланья (город), в мире
Россия, Анталья (провинция), Аланья (город), В мире
Двоих туристов, пострадавших в ДТП в Турции, эвакуировали в Россию

Двое пострадавших в ДТП в Аланье туристов эвакуированы в Россию

© Фото опубликовано турецкими СМИМесто ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье
Место ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото опубликовано турецкими СМИ
Место ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье
СТАМБУЛ, 3 окт - РИА Новости. Двое россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье, эвакуированы в РФ в пятницу, в больницах остаются еще двое граждан РФ, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Анталье.
23 сентября автобус с туристами, направлявшимися из аэропорта в гостиницы, столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, в том числе россияне.
"Третьего октября при участии сотрудников генконсульства России в Анталье и страховой компании состоялась медицинская эвакуация в сопровождении врачей двоих россиян, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в районе Аланьи 23 сентября", - сообщили дипломаты.
"Еще один российский турист выписан из больницы. Таким образом, на лечении остаются двое граждан России. Представитель генконсульства посетил их в больнице. По информации врачей, в случае дальнейшей положительной динамики в ближайшее время также будет возможно проведение их медицинской эвакуации в Россию", - сообщили в генконсульстве.
Генеральное консульство продолжит держать на контроле процесс оказания медицинской помощи остающимся в больнице россиянам, а также ход расследования обстоятельств ДТП, подчеркнули дипломаты.
