Более ста человек ищут пропавших в Красноярском крае туристов
06:39 03.10.2025
Более ста человек ищут пропавших в Красноярском крае туристов
Более ста человек ищут пропавших в Красноярском крае туристов - РИА Новости, 03.10.2025
Более ста человек ищут пропавших в Красноярском крае туристов
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Более ста человек ищут пропавших в Красноярском крае туристов

Более ста человек ищут пропавших во время турпохода в Красноярском крае туристов

© Фото : Сибирский региональный центр МЧС РФСпасатели
© Фото : Сибирский региональный центр МЧС РФ
Спасатели. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Более 100 человек участвуют в поиске пропавших во время турпохода в Красноярском крае двух взрослых и пятилетней девочки, сообщает региональный главк СК.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов.
"Поиск туристов продолжается силами КГКУ "Спасатель", поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", волонтеров, сотрудников полиции и местных жителей. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено более 100 человек", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном СК РФ сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В ГУМЧС по краю сообщали РИА Новости, что пропавшая семья не регистрировала свой маршрут. Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что семья была подготовлена к походу, поэтому есть все предположения, что они живы.
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
