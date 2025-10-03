Более ста человек ищут пропавших в Красноярском крае туристов

КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Более 100 человек участвуют в поиске пропавших во время турпохода в Красноярском крае двух взрослых и пятилетней девочки, сообщает региональный главк СК.

"Поиск туристов продолжается силами КГКУ "Спасатель", поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", волонтеров, сотрудников полиции и местных жителей. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено более 100 человек", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном СК РФ сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В ГУМЧС по краю сообщали РИА Новости, что пропавшая семья не регистрировала свой маршрут. Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что семья была подготовлена к походу, поэтому есть все предположения, что они живы.