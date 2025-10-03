https://ria.ru/20251003/tramp-2046062726.html
Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News
заявил, что в случае затяжного шатдауна в США будут не только сокращены не только некоторые госслужащие, но и отдельные проекты, которые нравятся демократам.
"Могут быть увольнения, и это их (демократов - ред.) вина, а могут быть и другие вещи. Мы можем сократить проекты, которые им нужны, любимые проекты, и они будут сокращены навсегда", - сказал он на вопрос о действиях в случае затяжного шатдауна.
Американский президент добавил, что у него есть право проводить такие сокращения, однако он не хотел наступления шатдауна в стране.