Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна - РИА Новости, 03.10.2025
00:10 03.10.2025 (обновлено: 00:21 03.10.2025)
Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News заявил, что в случае затяжного шатдауна в США будут не только сокращены не только некоторые... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T00:10:00+03:00
2025-10-03T00:21:00+03:00
РИА Новости
2025
Новости
Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News заявил, что в случае затяжного шатдауна в США будут не только сокращены не только некоторые госслужащие, но и отдельные проекты, которые нравятся демократам.
"Могут быть увольнения, и это их (демократов - ред.) вина, а могут быть и другие вещи. Мы можем сократить проекты, которые им нужны, любимые проекты, и они будут сокращены навсегда", - сказал он на вопрос о действиях в случае затяжного шатдауна.
Американский президент добавил, что у него есть право проводить такие сокращения, однако он не хотел наступления шатдауна в стране.
