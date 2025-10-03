В Хабаровском крае начали проверку из-за перебоев с топливом

Как сообщало ранее ООО "АЗС Трансбункер", одна из причин отсутствия топлива - полное закрытие продаж бензоправок других продавцов топлива: за последний месяц восемь автозаправочных станций, принадлежащих ООО "Биксур", ООО "Регион", ИП Марченко и ИП Пыльпив прекратили реализацию бензина. Компания "АЗС Трансбункер" осталась единственным поставщиком топлива для населения, а также для коммунальных и экстренных служб на два района. На АЗС компанией были введены ограничения на отпуск бензина в розницу: не более 30 литров на один бак, реализация в канистры запрещена. Юридические лица вправе приобретать до 70 литров горючего.