В Хабаровском крае начали проверку из-за перебоев с топливом
10:15 03.10.2025
В Хабаровском крае начали проверку из-за перебоев с топливом
Прокуратура Хабаровского края сообщила, что начата проверка в связи с перебоями поставки топлива в населенные пункты региона. РИА Новости, 03.10.2025
хабаровский край
верхнебуреинский район
советская гавань
дмитрий демешин
ирина горбачева
общество
бензин
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Бензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края сообщила, что начата проверка в связи с перебоями поставки топлива в населенные пункты региона.
Ранее наблюдались перебои с количеством топлива на АЗС и очередях на заправках в Советской Гавани. Эта информация стала распространяться в соцсетях с конца августа. Тогда минэнерго региона заявило, что проблем с поставкой топлива в крае нет и перебоев не ожидается. Позже министерство сообщило жителям Советско-Гаванского и Ванинского районов, что определенный ажиотажный спрос есть - спровоцированный ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС. Основной поставщик топлива там - компания "Трансбункер".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков: правительство принимает меры по ситуации с бензином
2 октября, 11:41
"Прокуратура Хабаровского края организовала проверку в связи с перебоями поставки топлива в населенные пункты региона. Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах... Надзорное ведомство даст оценку действиям органов власти и хозяйствующих субъектов, реализующих топливо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам ценообразования на поставляемую продукцию.
По данным надзорного ведомства, в настоящее время осуществлена отгрузка топлива в Ванинский и Советско-Гаванский районы. Решается вопрос о поставке нефтепродуктов в Верхнебуреинский район.
Накануне глава Советско-Гаванского муниципального района Дмитрий Чайка сообщил, что местное население перестает запасаться бензином впрок на автозаправках, тем не менее спрос на топливо остается.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Топливные брокеры просят нефтяников увеличить поставку топлива на биржу
25 сентября, 07:33
Как сообщало ранее ООО "АЗС Трансбункер", одна из причин отсутствия топлива - полное закрытие продаж бензоправок других продавцов топлива: за последний месяц восемь автозаправочных станций, принадлежащих ООО "Биксур", ООО "Регион", ИП Марченко и ИП Пыльпив прекратили реализацию бензина. Компания "АЗС Трансбункер" осталась единственным поставщиком топлива для населения, а также для коммунальных и экстренных служб на два района. На АЗС компанией были введены ограничения на отпуск бензина в розницу: не более 30 литров на один бак, реализация в канистры запрещена. Юридические лица вправе приобретать до 70 литров горючего.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал, что частные АЗС не могли закупить достаточные объемы топлива на бирже (это спровоцировало дефицит и рост цен). Зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой глава региона поручил за две недели решить вопрос прямых поставок бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, минуя биржу
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива
4 сентября, 16:04
 
Хабаровский край
Верхнебуреинский район
Советская Гавань
Дмитрий Демешин
Ирина Горбачева
Общество
Бензин
 
 
