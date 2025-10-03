Рейтинг@Mail.ru
12:58 03.10.2025
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в преддверии зимы
Промывка транспортного тоннеля. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели в Москве перед зимним периодом, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта", - отметил Петр Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат до конца октября.
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - рассказал Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Более 150 баз коммунальной техники подготовили к зиме в Москве
