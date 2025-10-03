Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в преддверии зимы

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют транспортные тоннели в Москве перед зимним периодом, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта", - отметил Петр Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат до конца октября.

"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - рассказал Петр Бирюков.