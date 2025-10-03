https://ria.ru/20251003/svo-2046262948.html
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером
Власти Орловской области передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером, детектором дронов и монитором для дронов, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 03.10.2025
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером
ТУЛА, 3 окт – РИА Новости. Власти Орловской области передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером, детектором дронов и монитором для дронов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Орловцы передали очередной груз бойцам СВО… Посылка сформирована по запросу бойцов артиллерийского полка, в котором служат около 30 наших земляков. В нее вошли квадрокоптер, детектор дронов, монитор для дронов, приобретенные на средства сотрудников администрации губернатора и правительства Орловской области", - говорится в сообщении.
Также в посылку вошли письма, написанные защитникам Отечества детьми, флаги России и Орловской области, копия знамени Победы.