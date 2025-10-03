Рейтинг@Mail.ru
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:36 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/svo-2046262948.html
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером - РИА Новости, 03.10.2025
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером
Власти Орловской области передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером, детектором дронов и монитором для дронов, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:36:00+03:00
2025-10-03T18:36:00+03:00
надежные люди
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046262398_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_e11c494c1654ae7f132aae4cfaaf691e.jpg
https://ria.ru/20250312/desantniki-2004470215.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046262398_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_d6bd2495ed9259a538fb911fae0411ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область
Надежные люди, Орловская область
Орловские власти передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером

Власти Орловской области передали бойцам СВО квадрокоптер, детектор дронов

© Фото : Администрация Губернатора и Правительства Орловской области Власти Орловской области передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером, детектором дронов и монитором для дронов
Власти Орловской области передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером, детектором дронов и монитором для дронов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Администрация Губернатора и Правительства Орловской области
Власти Орловской области передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером, детектором дронов и монитором для дронов
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 3 окт – РИА Новости. Власти Орловской области передали бойцам СВО посылку с квадрокоптером, детектором дронов и монитором для дронов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Орловцы передали очередной груз бойцам СВО… Посылка сформирована по запросу бойцов артиллерийского полка, в котором служат около 30 наших земляков. В нее вошли квадрокоптер, детектор дронов, монитор для дронов, приобретенные на средства сотрудников администрации губернатора и правительства Орловской области", - говорится в сообщении.
Также в посылку вошли письма, написанные защитникам Отечества детьми, флаги России и Орловской области, копия знамени Победы.
Передача гуманитарного груза из Орловской области для бойцов взвода беспилотников - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Бойцам взвода беспилотников передали посылку из Орловской области
12 марта, 10:21
 
Надежные людиОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала