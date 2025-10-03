Премьер Украины пошутила, что предпочла бы остаться министром экономики

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пошутила во время встречи с дипломатами "Большой семерки" (G7) в июле, что из-за действий Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предпочла бы остаться министром экономики, сообщает газета New York Times со ссылкой на дипломатов.
"Шаг Зеленского, направленный на ослабление антикоррупционных агентств, поставил Свириденко в сложное положение. Во время встречи с дипломатами "Большой семерки" в Киеве 23 июля Свириденко попыталась снизить градус напряжения. Она рассказала, что если бы знала, какая буря ее ожидает, она осталась бы министром экономики", - пишет издание со ссылкой на нескольких дипломатов, присутствовавших на встрече.
Газета отмечает, что в интервью Свириденко попыталась дистанцироваться от действий Зеленского.
"Я не думаю, что доверие (к киевским властям - ред.) было полностью подорвано, но оно было немного ослаблено", - заявила она.
Ранее издание Economist, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщило, что доверие между обществом и правительством на Украине разрушилось, в частности, этому поспособствовало подписание Зеленским в июле закона об ограничениях антикоррупционных органов на Украине.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.