Рейтинг@Mail.ru
Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в суд - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 03.10.2025 (обновлено: 16:58 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/suleymanov-2046225560.html
Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в суд
Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в суд - РИА Новости, 03.10.2025
Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в суд
Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос о его аресте, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:57:00+03:00
2025-10-03T16:58:00+03:00
ибрагим сулейманов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132727_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5a75b26f215b860042c6b273b6af8120.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132727_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_54b24c3fbd5743237dc51a3bcb288aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ибрагим сулейманов, происшествия
Ибрагим Сулейманов, Происшествия
Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в суд

Миллиардера Сулейманова доставили в суд, где будет решаться вопрос о его аресте

Ибрагим Сулейманов
Ибрагим Сулейманов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Ибрагим Сулейманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос о его аресте, сообщили РИА Новости в суде.
"Сулейманов доставлен в суд", - рассказали в суде.
По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.
 
Ибрагим СулеймановПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала