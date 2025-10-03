Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в суд

https://ria.ru/20251003/suleymanov-2046225560.html
Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос о его аресте, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Миллиардера Ибрагима Сулейманова доставили в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос о его аресте, сообщили РИА Новости в суде.
"Сулейманов доставлен в суд", - рассказали в суде.
По данным ряда СМИ, Сулейманову
вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.
Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ
).
С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.