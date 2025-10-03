Рейтинг@Mail.ru
Экс-директор "Радио Свобода"* не смогла оспорить срок за фейки о ВС России - РИА Новости, 03.10.2025
15:18 03.10.2025
Экс-директор "Радио Свобода"* не смогла оспорить срок за фейки о ВС России
Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил заочный приговор экс-директору русской службы "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Маше (Марии)...
2025-10-03T15:18:00+03:00
2025-10-03T15:18:00+03:00
россия
москва
сша
московский городской суд
происшествия
россия, москва, сша, московский городской суд, происшествия
Россия, Москва, США, Московский городской суд, Происшествия
Экс-директор "Радио Свобода"* не смогла оспорить срок за фейки о ВС России

Маша Гессен не смогла оспорить заочный 8-летний срок за фейки о ВС РФ

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил заочный приговор экс-директору русской службы "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Маше (Марии) Гессен, осужденной заочно на 8 лет за распространение фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения кассационную жалобу защитника в интересах осужденной Гессен М.А. на приговор Басманного районного суда г. Москвы от 15.07.2024 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 30.10.2024", - сказали в суде.
Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Гессен живет в США, объявлена в международный розыск.
Как пояснили в пресс-службе кассационного суда защита просила отменить судебные решения и оправдать Гессен в связи с тем, что "заведомая ложность интервью, которое было дано осужденной, не доказывает факт удержания российскими военнослужащими гражданина с дочерью в г. Буча Киевской области".
*Признано СМИ-иноагентом в России.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России
2 октября, 22:44
 
