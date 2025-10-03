Экс-директор "Радио Свобода"* не смогла оспорить срок за фейки о ВС России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил заочный приговор экс-директору русской службы "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Маше (Марии) Гессен, осужденной заочно на 8 лет за распространение фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как пояснили в пресс-службе кассационного суда защита просила отменить судебные решения и оправдать Гессен в связи с тем, что "заведомая ложность интервью, которое было дано осужденной, не доказывает факт удержания российскими военнослужащими гражданина с дочерью в г. Буча Киевской области".