https://ria.ru/20251003/sud-2046192133.html
Экс-директор "Радио Свобода"* не смогла оспорить срок за фейки о ВС России
Экс-директор "Радио Свобода"* не смогла оспорить срок за фейки о ВС России - РИА Новости, 03.10.2025
Экс-директор "Радио Свобода"* не смогла оспорить срок за фейки о ВС России
Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил заочный приговор экс-директору русской службы "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Маше (Марии)... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:18:00+03:00
2025-10-03T15:18:00+03:00
2025-10-03T15:18:00+03:00
россия
москва
сша
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_b410e62f637b4cb941f35a486182afae.jpg
https://ria.ru/20251002/arest-2046052472.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_e2fd16255e7e82396fa73201a38fc7a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, московский городской суд, происшествия
Россия, Москва, США, Московский городской суд, Происшествия
Экс-директор "Радио Свобода"* не смогла оспорить срок за фейки о ВС России
Маша Гессен не смогла оспорить заочный 8-летний срок за фейки о ВС РФ
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил заочный приговор экс-директору русской службы "Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Маше (Марии) Гессен, осужденной заочно на 8 лет за распространение фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения кассационную жалобу защитника в интересах осужденной Гессен М.А. на приговор Басманного районного суда г. Москвы
от 15.07.2024 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда
от 30.10.2024", - сказали в суде.
Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ
). Гессен живет в США
, объявлена в международный розыск.
Как пояснили в пресс-службе кассационного суда защита просила отменить судебные решения и оправдать Гессен в связи с тем, что "заведомая ложность интервью, которое было дано осужденной, не доказывает факт удержания российскими военнослужащими гражданина с дочерью в г. Буча Киевской области".
*Признано СМИ-иноагентом в России.