https://ria.ru/20251003/sud-2046160193.html
В Кабардино-Балкарии отправили под суд замминистра строительства
В Кабардино-Балкарии отправили под суд замминистра строительства - РИА Новости, 03.10.2025
В Кабардино-Балкарии отправили под суд замминистра строительства
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ республики, которого обвиняют в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:22:00+03:00
2025-10-03T13:22:00+03:00
2025-10-03T13:22:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250930/moskva-2045447651.html
нальчик
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кабардино-Балкарии отправили под суд замминистра строительства
В КБР попал под суд замминистра строительства за подлог при приемке жилых домов
НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ республики, которого обвиняют в служебном подлоге при приемке 13 многоквартирных домов в Нальчике, сообщили СУ СК РФ и прокуратура региона.
"По версии следствия, в декабре 2024 года заместитель министра, желая увеличить статистические показатели по количеству вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, в том числе в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории КБР в 2022-2023 годы", достоверно зная о наличии нарушений, подписал акты выездных проверок и заключения с недостоверными сведениями о соответствии объектов капитального строительства требованиям проектной документации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на основании подписанных замминистра документов администрация Нальчика
выдала разрешения на ввод в эксплуатацию 13 объектов.
Чиновнику предъявлено обвинение по статье "Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства" УК РФ
, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд.