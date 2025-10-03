Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии отправили под суд замминистра строительства
13:22 03.10.2025
В Кабардино-Балкарии отправили под суд замминистра строительства
В Кабардино-Балкарии отправили под суд замминистра строительства
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ республики, которого обвиняют в...
В Кабардино-Балкарии отправили под суд замминистра строительства

НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ республики, которого обвиняют в служебном подлоге при приемке 13 многоквартирных домов в Нальчике, сообщили СУ СК РФ и прокуратура региона.
"По версии следствия, в декабре 2024 года заместитель министра, желая увеличить статистические показатели по количеству вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, в том числе в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории КБР в 2022-2023 годы", достоверно зная о наличии нарушений, подписал акты выездных проверок и заключения с недостоверными сведениями о соответствии объектов капитального строительства требованиям проектной документации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на основании подписанных замминистра документов администрация Нальчика выдала разрешения на ввод в эксплуатацию 13 объектов.
Чиновнику предъявлено обвинение по статье "Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд.
Михаил Надежин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Задержанного главу ГУ МЧС КБР могут доставить в Москву, сообщил источник
30 сентября, 16:34
 
