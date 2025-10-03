Хоценко: стартовало строительство Северного обхода Омска

ОМСК, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале о старте масштабного проекта - строительства Северного обхода Омска при поддержке правительства России.

Возведение стратегического объекта федерального значения началось в регионе в пятницу. Торжественная церемония прошла на площадке будущего моста через Иртыш. Там, при участии губернатора Хоценко, генерального директора группы компаний "Нацпроектстрой" Алексея Крапивина, первого вице-президента Газпромбанка Павла Бруссера была забита первая свая. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта РФ Андрей Никитин подключились к церемонии в режиме телемоста.

"Северный обход - самый масштабный проект последних десятилетий в Омской области. Это почти 66 километров современной трассы с пятью развязками и двумя мостами, включая новый мост через Иртыш. Обход позволит разгрузить городские магистрали, сделает воздух в Омске чище, а жизнь омичей комфортнее и безопаснее. Важно, что это не только дорожный объект, но и катализатор развития всей северной части агломерации, новых производств, жилищного строительства и инвестиций", - подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.

Северный обход Омска призван вывести транзитный транспорт за пределы города, разгрузить центральные магистрали и создать новые возможности для экономического развития региона. Он напрямую связан с расширением трассы М-12 "Восток". Благодаря этому будут сформированы международные транспортные коридоры, которые свяжут Европу и Азию.

"По поручению президента (РФ Владимира Путина - ред.) продолжаем строить дорожные обходы городов. Такие участки дают возможность развиваться пригороду, разгружают населенные пункты от транзитного транспорта, способствуют улучшению экологии внутри городов. В Омске дали старт строительству северного обхода города протяженностью порядка 66 км с двумя мостами через реки Иртыш и Омь. Это новая транспортная артерия, которая навсегда изменит логистическую карту всего Сибирского федерального округа, откроет перед регионом новые возможности и ускорит интеграции наших территорий в глобальные транспортные коридоры. Более того, обход станет продолжением масштабной работы по созданию маршрута "Россия" с выходами на Китай, Монголию и КНДР и даст дополнительный импульс экономическому росту в восточном направлении. Наша страна обладает огромными ресурсами, и реализация таких крупных проектов позволяет раскрыть весь имеющийся потенциал и укрепить национальную экономику", - сообщил Марат Хуснуллин.

"Нацпроектстрой" полностью готова приступить к стройке.

"Строительство Северного обхода Омска – значимый проект для транспортной системы России. Почти 66 километров дороги напрямую свяжут федеральные трассы на Тюмень и Новосибирск. Это позволит сократить пробег транзитного транспорта более чем на 20 километров, разгрузив город Омск. Со стороны федерального бюджета с 2026 по 2030 годы на этот объект предусмотрено более 27 миллиардов рублей", - отметил Андрей Никитин.

Обход соединит две федеральные трассы и обеспечит современный уровень безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры.

Газпромбанк обеспечивает проект в рамках государственно-частного партнерства необходимыми ресурсами и участвует в формировании устойчивой модели реализации инфраструктурных инициатив.