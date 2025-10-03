https://ria.ru/20251003/stolovye-2046140659.html
Волгоградский губернатор поручил создать современные столовые в школах
Волгоградский губернатор поручил создать современные столовые в школах - РИА Новости, 03.10.2025
Волгоградский губернатор поручил создать современные столовые в школах
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил создать современные столовые в школах регионах при проведении капитального ремонта в учреждениях... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:58:00+03:00
2025-10-03T11:58:00+03:00
2025-10-03T11:59:00+03:00
волгоградская область
волгоградская область
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_0:94:3069:1820_1920x0_80_0_0_cb9a072ea5d699e8d3e2d7756d697f2e.jpg
https://ria.ru/20250930/bocharov-2045360890.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ec43cb2be96902dd14c6f94c4d86b627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Волгоградский губернатор поручил создать современные столовые в школах
Бочаров поручил создать современные столовые в волгоградских школах
ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил создать современные столовые в школах регионах при проведении капитального ремонта в учреждениях образования, сообщает пресс-служба администрации региона.
По информации властей, в Волгоградской области в рамках программы модернизации образовательных учреждений в 2025-2027 года будут обновлены 98 школ, в 37 из них уже проведен ремонт, до конца текущего года работы завершатся еще в 24.
Отмечается, что губернатор региона в ходе совещания, посвященного модернизации школ, обратил внимание на организацию питания для учеников.
"Во многих школах старого образца вообще не предусмотрены помещения для школьного питания, где-то были организованы пункты в подвальных и полуподвальных помещениях. Сегодня это тоже является достаточно большой проблемой, которую необходимо решать. По итогам нашей встречи будут даны поручения, чтобы в школах, где есть такая возможность, при проведении капитального ремонта создать полноценные столовые для детей, а также актовые залы, если их нет", - приводит пресс-служба слова Бочарова в сообщении.