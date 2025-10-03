Рейтинг@Mail.ru
Волгоградский губернатор поручил создать современные столовые в школах
Волгоградская область
 
11:58 03.10.2025
Волгоградский губернатор поручил создать современные столовые в школах
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил создать современные столовые в школах регионах при проведении капитального ремонта в учреждениях
андрей бочаров
волгоградская область
волгоградская область, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров
ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил создать современные столовые в школах регионах при проведении капитального ремонта в учреждениях образования, сообщает пресс-служба администрации региона.
По информации властей, в Волгоградской области в рамках программы модернизации образовательных учреждений в 2025-2027 года будут обновлены 98 школ, в 37 из них уже проведен ремонт, до конца текущего года работы завершатся еще в 24.
Отмечается, что губернатор региона в ходе совещания, посвященного модернизации школ, обратил внимание на организацию питания для учеников.
"Во многих школах старого образца вообще не предусмотрены помещения для школьного питания, где-то были организованы пункты в подвальных и полуподвальных помещениях. Сегодня это тоже является достаточно большой проблемой, которую необходимо решать. По итогам нашей встречи будут даны поручения, чтобы в школах, где есть такая возможность, при проведении капитального ремонта создать полноценные столовые для детей, а также актовые залы, если их нет", - приводит пресс-служба слова Бочарова в сообщении.
Волгоградская область, Андрей Бочаров
 
 
