Волгоградский губернатор поручил создать современные столовые в школах

По информации властей, в Волгоградской области в рамках программы модернизации образовательных учреждений в 2025-2027 года будут обновлены 98 школ, в 37 из них уже проведен ремонт, до конца текущего года работы завершатся еще в 24.

"Во многих школах старого образца вообще не предусмотрены помещения для школьного питания, где-то были организованы пункты в подвальных и полуподвальных помещениях. Сегодня это тоже является достаточно большой проблемой, которую необходимо решать. По итогам нашей встречи будут даны поручения, чтобы в школах, где есть такая возможность, при проведении капитального ремонта создать полноценные столовые для детей, а также актовые залы, если их нет", - приводит пресс-служба слова Бочарова в сообщении.