Почти 40 подростков поучаствовали в корпоративной стажировке "Билайна"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Почти 40 подростков из трех городов России приняли участие в профстажировке "Лето первых побед", сообщает пресс-служба "Билайна".

Проект оператора направлен на раннюю профориентацию и развитие будущих кадровых резервов и рассчитан для подростков 14–18 лет. Программа была реализована в трех городах: Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Участники прошли конкурсный отбор. Стажировка длилась четыре недели и включала очную работу над проектами, участие в командных активностях и сопровождение наставников из ключевых бизнес-подразделений: от ИТ и технического блока до коммерческого подразделения.

В 2026 году компания планирует расширить географию проекта еще на четыре региона, увеличить частоту запусков программы, а также привлекать подростков в отдельные проекты и хакатоны для генерации нового бизнес-контекста.

"Поиск молодых специалистов становится все сложнее. Растет спрос, особенно на технических специалистов и инженеров, при этом, согласно недавним исследованиям предпочтений молодых специалистов, сама отрасль телекома не входит у них в число привлекательных. Подобные проекты повышают имидж всей индустрии телекоммуникаций", – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию в "Билайне" Мария Голяндрина.

По ее словам, ежегодно в компании проходят стажировку до 300 человек и около 40% из них остаются работать.

"Открыв двери для подростков, мы обнаружили интересный тренд. Сотрудники в возрасте 14-18 лет в качестве большого плюса в сторону работодателя отмечают возможность формирования своего социального капитала. Нетворкинг, который становится доступен при работе в офисе и кросс-командах, становится ценной валютой, которую они забирают с собой. Помимо бизнес-контекста я вижу в этом и социальную составляющую. Дав возможность приобрести первый опыт работы, мы формируем ответственность и азы финансовой грамотности, попутно профориентируя и помогая с выбором учебного заведения", – добавила Голяндрина.