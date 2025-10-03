МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВСУ перебрасывают большое количество латиноамериканских наемников на хатненский участок фронта в Харьковской области, пытаясь удержать позиции, украинские солдаты с этой задачей не справляются из-за низкой мотивации и морального духа, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.