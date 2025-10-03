Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вынуждены перебросить наемников на Хатненский участок - РИА Новости, 03.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 03.10.2025
ВСУ вынуждены перебросить наемников на Хатненский участок
ВСУ вынуждены перебросить наемников на Хатненский участок - РИА Новости, 03.10.2025
ВСУ вынуждены перебросить наемников на Хатненский участок
ВСУ перебрасывают большое количество латиноамериканских наемников на хатненский участок фронта в Харьковской области, пытаясь удержать позиции, украинские... РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
харьковская область
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
в мире
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
харьковская область
украина, россия, харьковская область, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Харьковская область, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ вынуждены перебросить наемников на Хатненский участок

ВСУ перебросили наемников на Хатненский участок из-за низкой мотивации солдат

Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВСУ перебрасывают большое количество латиноамериканских наемников на хатненский участок фронта в Харьковской области, пытаясь удержать позиции, украинские солдаты с этой задачей не справляются из-за низкой мотивации и морального духа, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников", - рассказал собеседник агентства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХарьковская областьМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
