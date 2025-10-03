Рейтинг@Mail.ru
Командир отделения, освобождавшего Вербовое, рассказал об операции - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046081526.html
Командир отделения, освобождавшего Вербовое, рассказал об операции
Командир отделения, освобождавшего Вербовое, рассказал об операции - РИА Новости, 03.10.2025
Командир отделения, освобождавшего Вербовое, рассказал об операции
Украинские боевики пытались уничтожить российских военнослужащих, освобождавших Вербовое в Днепропетровской области, но не смогли, а по радиоперехватам в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T05:05:00+03:00
2025-10-03T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ee3f14f9c1724f08cbb326547530329.jpg
https://ria.ru/20250926/vsu-2044592677.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_781b853751b5f1b2e4d2754ed8e21621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Командир отделения, освобождавшего Вербовое, рассказал об операции

ВСУ пытались уничтожить российских военных в Вербовом, но не смогли

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинские боевики пытались уничтожить российских военнослужащих, освобождавших Вербовое в Днепропетровской области, но не смогли, а по радиоперехватам в захваченных опорных пунктах российские бойцы слышали испанскую речь, рассказал командир отделения ВС РФ с позывным "Угрюмый".
Об освобождении Вербового Минобороны РФ сообщило 1 октября.
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
26 сентября, 15:20
"У нас задача была около Вербового захватить "лесополки" на подходах, чтобы наши группы продвигались дальше, уже в сам населённый пункт. С чем столкнулись - минные заграждения, конечно, были, всякие ямы накопаны, противотанковые рвы, колючая проволока. Дронов много было... Они нас пытались уничтожить, но (российские бойцы - ред.) без потерь вышли", - сказал "Угрюмый" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что при подходе к опорному пункту ВСУ его группа предложила противнику сдаться, но в ответ получила "только агрессию". В результате завязался стрелковый бой, по итогам которого трое военнослужащих противника были уничтожены.
В 200 метрах российские бойцы заметили ещё один опорный пункт. Дальность стрельбы не позволяла военнослужащим ВС РФ уничтожить неприятеля, засевшего там, но российские штурмовики заметили, как трое военнослужащих противника просто убежали оттуда.
Кроме того, по словам "Угрюмого", у ВСУ плохо обстоят дела со снабжением. На отобранных у украинских военнослужащих позициях российские бойцы обнаружили гораздо меньше еды и воды, чем могло бы потребоваться трёх людям.
"По радиоперехватам мы услышали испанскую речь. Мы записывали это всё на диктофон. Часа через два-три они отключают связь, потому что понимают, что позиция захвачена и мы можем прослушивать их речь", - рассказал командир отделения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала