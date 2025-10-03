Командир отделения, освобождавшего Вербовое, рассказал об операции

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинские боевики пытались уничтожить российских военнослужащих, освобождавших Вербовое в Днепропетровской области, но не смогли, а по радиоперехватам в захваченных опорных пунктах российские бойцы слышали испанскую речь, рассказал командир отделения ВС РФ с позывным "Угрюмый".

Об освобождении Вербового Минобороны РФ сообщило 1 октября.

"У нас задача была около Вербового захватить "лесополки" на подходах, чтобы наши группы продвигались дальше, уже в сам населённый пункт. С чем столкнулись - минные заграждения, конечно, были, всякие ямы накопаны, противотанковые рвы, колючая проволока. Дронов много было... Они нас пытались уничтожить, но (российские бойцы - ред.) без потерь вышли", - сказал "Угрюмый" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он рассказал, что при подходе к опорному пункту ВСУ его группа предложила противнику сдаться, но в ответ получила "только агрессию". В результате завязался стрелковый бой, по итогам которого трое военнослужащих противника были уничтожены.

В 200 метрах российские бойцы заметили ещё один опорный пункт. Дальность стрельбы не позволяла военнослужащим ВС РФ уничтожить неприятеля, засевшего там, но российские штурмовики заметили, как трое военнослужащих противника просто убежали оттуда.

Кроме того, по словам "Угрюмого", у ВСУ плохо обстоят дела со снабжением. На отобранных у украинских военнослужащих позициях российские бойцы обнаружили гораздо меньше еды и воды, чем могло бы потребоваться трёх людям.