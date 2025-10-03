Штурмовики группировки "Центр" отбили десятки попыток ВСУ прорваться

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Штурмовики 90-й танковой дивизии российской группировки войск "Центр" отбили десятки попыток ВСУ прорвать их боевые порядки, сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащим 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" за успешное выполнение боевых задач в ходе проведения спецоперации вручили госнаграды: медали "За отвагу", "За храбрость" II степени и Знаки отличия ордена Святого Георгия IV степени – Георгиевский крест.
"В числе награжденных стрелки и командиры штурмовых подразделений, которые в течение длительного времени отбивали контратаки ВСУ. Благодаря грамотному руководству, самоотверженности, мужеству и хладнокровию военнослужащие удержали позиции и отбили десятки попыток неонацистов прорвать боевые порядки подразделений", - говорится в сообщении.
Также командир дивизии, Герой России генерал-майор Александр Нилов вручил государственные награды военным связистам, которые скрытно малой группой под огнем противника заняли выгодную высоту и установили оборудование для связи. Они обеспечили устойчивую передачу сигналов управления между наступающими подразделениями и командными пунктами гвардейского соединения.
