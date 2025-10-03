Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики группировки "Центр" отбили десятки попыток ВСУ прорваться - РИА Новости, 03.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 03.10.2025
Штурмовики группировки "Центр" отбили десятки попыток ВСУ прорваться
Штурмовики группировки "Центр" отбили десятки попыток ВСУ прорваться - РИА Новости, 03.10.2025
Штурмовики группировки "Центр" отбили десятки попыток ВСУ прорваться
Штурмовики 90-й танковой дивизии российской группировки войск "Центр" отбили десятки попыток ВСУ прорвать их боевые порядки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Штурмовики группировки "Центр" отбили десятки попыток ВСУ прорваться

Штурмовики 90-й танковой дивизии отбили десятки попыток ВСУ прорваться

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Штурмовики 90-й танковой дивизии российской группировки войск "Центр" отбили десятки попыток ВСУ прорвать их боевые порядки, сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащим 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" за успешное выполнение боевых задач в ходе проведения спецоперации вручили госнаграды: медали "За отвагу", "За храбрость" II степени и Знаки отличия ордена Святого Георгия IV степени – Георгиевский крест.
"В числе награжденных стрелки и командиры штурмовых подразделений, которые в течение длительного времени отбивали контратаки ВСУ. Благодаря грамотному руководству, самоотверженности, мужеству и хладнокровию военнослужащие удержали позиции и отбили десятки попыток неонацистов прорвать боевые порядки подразделений", - говорится в сообщении.
Также командир дивизии, Герой России генерал-майор Александр Нилов вручил государственные награды военным связистам, которые скрытно малой группой под огнем противника заняли выгодную высоту и установили оборудование для связи. Они обеспечили устойчивую передачу сигналов управления между наступающими подразделениями и командными пунктами гвардейского соединения.
