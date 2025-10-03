Рейтинг@Mail.ru
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 03.10.2025
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ
Группа "Контора" группировки войск "Запад" активно использует БПЛА "Молния", чтобы забрасывать дроны в тыловые районы ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T04:21:00+03:00
2025-10-03T04:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ

ВС России используют "Молнии" для заброски FPV в тыл ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов
Операторы FPV-дронов
Операторы FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 окт - РИА Новости. Группа "Контора" группировки войск "Запад" активно использует БПЛА "Молния", чтобы забрасывать дроны в тыловые районы ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец группы с позывным "Самурай".
"Мы крепим FPV на "Молнию", по пути нашего маршрута оператор FPV-дрона подключается к нему, видит картинку, видит, что есть управление, и на моменте, заранее обговоренном, он отстыковывается от нас, поднимается и улетает по своим задачам", - пояснил "Самурай".
Он отметил, что такой способ доставки FPV позволяет значительно сэкономить батарею в пути, оставив большую ее часть для "свободной охоты" и поиска целей, а также дает возможность российским дронам работать в тыловых районах ВСУ, где противник не ожидает появления такого вида беспилотника.
"Такой способ применения обычного FPV совместно с "Молнией" позволяет ему дольше находиться в воздухе, что даёт возможность осмотреть большее количество территории и выявить какую-либо цель", - уточнил боец.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала