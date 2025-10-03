https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046079399.html
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ - РИА Новости, 03.10.2025
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ
Группа "Контора" группировки войск "Запад" активно использует БПЛА "Молния", чтобы забрасывать дроны в тыловые районы ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА... РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ
ВС России используют "Молнии" для заброски FPV в тыл ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 окт - РИА Новости. Группа "Контора" группировки войск "Запад" активно использует БПЛА "Молния", чтобы забрасывать дроны в тыловые районы ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости боец группы с позывным "Самурай".
"Мы крепим FPV на "Молнию", по пути нашего маршрута оператор FPV-дрона подключается к нему, видит картинку, видит, что есть управление, и на моменте, заранее обговоренном, он отстыковывается от нас, поднимается и улетает по своим задачам", - пояснил "Самурай".
Он отметил, что такой способ доставки FPV позволяет значительно сэкономить батарею в пути, оставив большую ее часть для "свободной охоты" и поиска целей, а также дает возможность российским дронам работать в тыловых районах ВСУ
, где противник не ожидает появления такого вида беспилотника.
"Такой способ применения обычного FPV совместно с "Молнией" позволяет ему дольше находиться в воздухе, что даёт возможность осмотреть большее количество территории и выявить какую-либо цель", - уточнил боец.