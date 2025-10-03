ВС России забрасывают дроны в тыловые районы ВСУ

"Мы крепим FPV на "Молнию", по пути нашего маршрута оператор FPV-дрона подключается к нему, видит картинку, видит, что есть управление, и на моменте, заранее обговоренном, он отстыковывается от нас, поднимается и улетает по своим задачам", - пояснил "Самурай".