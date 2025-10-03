Рейтинг@Mail.ru
Американские гранаты M67 обнаружены под Купянском - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046070155.html
Американские гранаты M67 обнаружены под Купянском
Американские гранаты M67 обнаружены под Купянском - РИА Новости, 03.10.2025
Американские гранаты M67 обнаружены под Купянском
Американские ручные осколочные гранаты M67 были обнаружены российскими военнослужащими под Купянском, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:54:00+03:00
2025-10-03T01:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
канада
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
https://ria.ru/20220703/trofei-1799914462.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
канада
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, аргентина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Канада, Аргентина
Американские гранаты M67 обнаружены под Купянском

Российские военные захватили американские ручные гранаты M67 под Купянском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Американские ручные осколочные гранаты M67 были обнаружены российскими военнослужащими под Купянском, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист". Фотография трофейного боеприпаса есть в распоряжении РИА Новости.
"Под Купянском используют вот такие (американские гранаты – ред.)", - объяснил военнослужащий.
Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Российские военные обнаружили множество трофейного оружия под Лисичанском
3 июля 2022, 14:40
Граната M67 разрабатывалась в 1960 годах. В 1971 была принята на вооружение американской армии. Сейчас стоит на вооружении армии США, Канады, Аргентины и Турции. Применялась во время войны во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке и других конфликтах.
Ранее РИА Новости сообщало, что военнослужащие Ленинградского гвардейской полка захватили в боях на харьковском направлении трофейное натовское оружие, среди которого были гранаты М67 и одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКанадаАргентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала