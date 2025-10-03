https://ria.ru/20251003/spetsoperatsiya-2046070155.html
Американские гранаты M67 обнаружены под Купянском
Американские ручные осколочные гранаты M67 были обнаружены российскими военнослужащими под Купянском, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского... РИА Новости, 03.10.2025
Российские военные захватили американские ручные гранаты M67 под Купянском
БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Американские ручные осколочные гранаты M67 были обнаружены российскими военнослужащими под Купянском, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист". Фотография трофейного боеприпаса есть в распоряжении РИА Новости.
"Под Купянском используют вот такие (американские гранаты – ред.)", - объяснил военнослужащий.
Граната M67 разрабатывалась в 1960 годах. В 1971 была принята на вооружение американской армии. Сейчас стоит на вооружении армии США
, Канады
, Аргентины
и Турции
. Применялась во время войны во Вьетнаме
, в Афганистане
, в Ираке
и других конфликтах.
Ранее РИА Новости сообщало, что военнослужащие Ленинградского гвардейской полка захватили в боях на харьковском направлении трофейное натовское оружие, среди которого были гранаты М67 и одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136).