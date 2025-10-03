БЕЛГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Американские ручные осколочные гранаты M67 были обнаружены российскими военнослужащими под Купянском, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист". Фотография трофейного боеприпаса есть в распоряжении РИА Новости.

"Под Купянском используют вот такие (американские гранаты – ред.)", - объяснил военнослужащий.

Канады, Аргентины и Граната M67 разрабатывалась в 1960 годах. В 1971 была принята на вооружение американской армии. Сейчас стоит на вооружении армии США Турции . Применялась во время войны во Вьетнаме , в Афганистане , в Ираке и других конфликтах.