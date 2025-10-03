https://ria.ru/20251003/sotrudniki-2046143667.html
Сотрудники и посетители Арбитражного суда в Москве возвращаются в здание
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сотрудники и посетители Арбитражного суда Москвы, покидавшие его из-за объявленной пожарной тревоги, возвращаются в здание, судебные заседания возобновляются, передает корреспондент РИА Новости из суда. Ранее по громкой связи в суде транслировалось объявление о пожарной тревоге. Примерно 15-20 минут люди находились на улице. Пожарные машины к зданию не приезжали. До начала эвакуации в суде началось заседание по громкому делу, в котором АО "Роснано" взыскивает убытки с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Процесс проходит в закрытом режиме.
