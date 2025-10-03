Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники и посетители Арбитражного суда в Москве возвращаются в здание - РИА Новости, 03.10.2025
12:06 03.10.2025 (обновлено: 12:07 03.10.2025)
Сотрудники и посетители Арбитражного суда в Москве возвращаются в здание
Сотрудники и посетители Арбитражного суда в Москве возвращаются в здание - РИА Новости, 03.10.2025
Сотрудники и посетители Арбитражного суда в Москве возвращаются в здание
Сотрудники и посетители Арбитражного суда Москвы, покидавшие его из-за объявленной пожарной тревоги, возвращаются в здание, судебные заседания возобновляются,... РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сотрудники и посетители Арбитражного суда Москвы, покидавшие его из-за объявленной пожарной тревоги, возвращаются в здание, судебные заседания возобновляются, передает корреспондент РИА Новости из суда. Ранее по громкой связи в суде транслировалось объявление о пожарной тревоге. Примерно 15-20 минут люди находились на улице. Пожарные машины к зданию не приезжали. До начала эвакуации в суде началось заседание по громкому делу, в котором АО "Роснано" взыскивает убытки с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Процесс проходит в закрытом режиме.
происшествия, москва, анатолий чубайс, роснано
Происшествия, Москва, Анатолий Чубайс, Роснано
Сотрудники и посетители Арбитражного суда в Москве возвращаются в здание

В Арбитражном суде Москвы возобновили работу после объявления пожарной тревоги

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сотрудники и посетители Арбитражного суда Москвы, покидавшие его из-за объявленной пожарной тревоги, возвращаются в здание, судебные заседания возобновляются, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Ранее по громкой связи в суде транслировалось объявление о пожарной тревоге. Примерно 15-20 минут люди находились на улице. Пожарные машины к зданию не приезжали.
До начала эвакуации в суде началось заседание по громкому делу, в котором АО "Роснано" взыскивает убытки с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Процесс проходит в закрытом режиме.
ПроисшествияМоскваАнатолий ЧубайсРоснано
 
 
