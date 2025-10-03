https://ria.ru/20251003/sotrudnichestvo-2046283340.html
Дагестан и БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве
Дагестан и БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 03.10.2025
Дагестан и БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве
Глава Дагестана Сергей Меликов и президент форума стран БРИКС Пурнима Ананд подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T21:25:00+03:00
2025-10-03T21:25:00+03:00
2025-10-03T21:25:00+03:00
республика дагестан
в мире
республика дагестан
махачкала
россия
пурнима ананд
сергей меликов
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885222110_0:132:2048:1284_1920x0_80_0_0_a15a731128109d6c98ab9f7b540c8e75.jpg
https://ria.ru/20250704/dagestan-2027154659.html
республика дагестан
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885222110_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_1e13f3e7332ea7be04a8b926760a9c6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика дагестан, махачкала, россия, пурнима ананд, сергей меликов, брикс
Республика Дагестан, В мире, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Пурнима Ананд, Сергей Меликов, БРИКС