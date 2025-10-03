Рейтинг@Mail.ru
Дагестан и БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве
Республика Дагестан
 
21:25 03.10.2025
Дагестан и БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве
Глава Дагестана Сергей Меликов и президент форума стран БРИКС Пурнима Ананд подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе главы республики.
Дагестан и БРИКС подписали меморандум о сотрудничестве

МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов и президент форума стран БРИКС Пурнима Ананд подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе главы республики.
Ананд прибыла в Дагестан для участия в международном форуме "Устойчивое развитие горных территорий".
"БРИКС и Дагестан договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Меморандум о взаимопонимании подписали президент международного форума стран Пурнима Ананд и глава республики Сергей Меликов. Он нацелен на укрепление внешнеэкономических связей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что взаимодействие сторон будет направлено на установление сотрудничества в различных областях, стимулирование деловых контактов, проведение консультаций, конференций, семинаров.
Второй международный форум "Устойчивое развитие горных территорий" прошел в Махачкале 1-3 октября. Он собрал более 700 представителей органов власти, науки, бизнеса, общественных объединений участников из регионов России и около 20 стран.
В Дагестане открыли новый туристический комплекс
4 июля, 12:51
 
