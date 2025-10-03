Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили РИА Новости в суде.

По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.

С января 1998 по январь 2001 года Таль возглавлял Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству. Оперативники в то время не исключали, что покушение было связано с профессиональной деятельностью мужчины.