04:00 03.10.2025 (обновлено: 04:44 03.10.2025)
Экс-сотрудник Росжелдора может повлиять на свидетелей, считает следствие

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следствие опасается, что бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта Павел Веселов повлияет на свидетелей по делу о взяточничестве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Из материалов ходатайства следователя усматривается, что... Веселов ранее занимал управленческую должность в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, имеет деловые и личные связи в различных органах власти и организациях, в связи с чем на свободе может принять меры по уничтожению доказательств, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", - сказано в документе.
Защита настаивала, что на момент задержания он не работал в агентстве больше месяца, но суд все же оставил бывшего чиновника в СИЗО.
Вместе с Веселовым арестован и руководитель фонда "Транспортная безопасность" Александр Благушин. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщали, что оба фигуранта признали вину.
По данным следствия, Веселов через руководителя ООО "Лаборатория ФТБ" и фонда "Транспортная безопасность" Благушина получил взятку в особо крупном размере от руководителя фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности.
Веселову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении Благушина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве).
По данным ФСБ, по местам работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, содержащие следы преступления и изобличающие противоправную деятельность.
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
