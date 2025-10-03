Путин рассказал о достижениях выпускников "Сириуса"

"Все эти достижения – зримое воплощение труда самих ребят, той поддержки, которую оказали им родители и их наставники. Но именно "Сириус", его замечательная атмосфера созидания, помогли юным талантам России взять более сложные, амбициозные научные, творческие, спортивные высоты, выйти на качественно новые рубежи", - отметил Путин.