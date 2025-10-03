https://ria.ru/20251003/sirius-2046227749.html
Путин рассказал о достижениях выпускников "Сириуса"
Путин рассказал о достижениях выпускников "Сириуса" - РИА Новости, 03.10.2025
Путин рассказал о достижениях выпускников "Сириуса"
Среди выпускников "Сириуса" уже есть обладатели спортивных наград, лауреаты авторитетных конкурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Среди выпускников "Сириуса" уже есть обладатели спортивных наград, лауреаты авторитетных конкурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже выпускникам "Сириуса" того времени (2015 года - ред.) чуть больше 25, а выпускники последующих программ "Сириуса" еще моложе, но среди них уже обладатели спортивных титулов и наград по фигурному катанию, хоккею, шахматам, лауреаты авторитетных конкурсов в сфере культуры и искусства, артисты Большого, Мариинского, других знаменитых театров страны", - сказал Путин
в рамках празднования 10-летия Образовательного центра "Сириус".
Глава государства также отметил, что многие выпускники "Сириуса" закончили ведущие вузы России
или продолжают учебу в них, руководят исследовательскими лабораториями, работают в крупнейших отечественных компаниях. Некоторые из них, по словам президента, уже запустили свой собственный высокотехнологичный бизнес, создали уникальный продукт.
"Все эти достижения – зримое воплощение труда самих ребят, той поддержки, которую оказали им родители и их наставники. Но именно "Сириус", его замечательная атмосфера созидания, помогли юным талантам России взять более сложные, амбициозные научные, творческие, спортивные высоты, выйти на качественно новые рубежи", - отметил Путин.