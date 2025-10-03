https://ria.ru/20251003/sirius-2046217653.html
"Сириус" сегодня является настоящим городом будущего, заявил Путин
"Сириус" сегодня является настоящим городом будущего, заявил Путин - РИА Новости, 03.10.2025
"Сириус" сегодня является настоящим городом будущего, заявил Путин
"Сириус" сегодня является не просто образовательным центром, а настоящим городом будущего, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:40:00+03:00
2025-10-03T16:40:00+03:00
2025-10-03T16:49:00+03:00
владимир путин
россия
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046214933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84e3a2a06b620a030c7ed0ca83c570cf.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046221456.html
россия
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046214933_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_748e4b86b166c968f587d510a464e407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, федеральная территория "сириус"
Владимир Путин, Россия, Федеральная территория "Сириус"
"Сириус" сегодня является настоящим городом будущего, заявил Путин
Путин назвал "Сириус" настоящим городом будущего