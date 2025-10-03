Рейтинг@Mail.ru
"Сириус" сегодня является настоящим городом будущего, заявил Путин
16:40 03.10.2025
"Сириус" сегодня является настоящим городом будущего, заявил Путин
"Сириус" сегодня является настоящим городом будущего, заявил Путин
"Сириус" сегодня является не просто образовательным центром, а настоящим городом будущего, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
владимир путин, россия, федеральная территория "сириус"
Владимир Путин, Россия, Федеральная территория "Сириус"
"Сириус" сегодня является настоящим городом будущего, заявил Путин

Путин назвал "Сириус" настоящим городом будущего

СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. "Сириус" сегодня является не просто образовательным центром, а настоящим городом будущего, заявил президент России Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Сегодня это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего, он имеет статус федеральной территории, которая дает ему особые права и полномочия", - сказал Путин на церемонии.
Путин в новом концертном центре Сириус - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин поздравил всех, кто стоял у истоков "Сириуса"
Владимир ПутинРоссияФедеральная территория "Сириус"
 
 
