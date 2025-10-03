Рейтинг@Mail.ru
Участники из 80 стран съедутся на II симпозиум "Создавая будущее" - РИА Новости, 03.10.2025
17:35 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/simpozium-2046245003.html
Участники из 80 стран съедутся на II симпозиум "Создавая будущее"
Участники из 80 стран съедутся на II симпозиум "Создавая будущее" - РИА Новости, 03.10.2025
Участники из 80 стран съедутся на II симпозиум "Создавая будущее"
Представители почти 80 стран подтвердили участие в II международном симпозиуме "Создавая будущее", сообщили в пресс-службе Национального центра "Россия". РИА Новости, 03.10.2025
Участники из 80 стран съедутся на II симпозиум "Создавая будущее"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Представители почти 80 стран подтвердили участие в II международном симпозиуме "Создавая будущее", сообщили в пресс-службе Национального центра "Россия".
Второй симпозиум "Создавая будущее" состоится 7 и 8 октября в Москве на территории площадки. Участниками события станут более 7 тысяч экспертов со всего мира.
"Ученые, архитекторы, дизайнеры и деятели искусства почти из 80 стран примут участие в II международном симпозиуме "Создавая будущее", который состоится 7 – 8 октября в Москве, в Национальном центре "Россия". Событие объединит более 7 тысяч участников, выступят 200 российских и зарубежных спикеров. Мнениями поделятся эксперты из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Симпозиум проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке министерства иностранных дел РФ, министерства науки и высшего образования РФ, министерства культуры РФ", - говорится в сообщении.
Экспертную программу организаторы поделили на три трека: "Общество", "Технологии" и "Глобальное сотрудничество". Эксперты обсудят на симпозиуме трансформацию социума, актуальные технологические инновации и векторы гуманитарного взаимодействия в многополярном мире.
Как отметили в НЦ "Россия", свое участие в симпозиуме подтвердили заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова и многие другие.
Аналитическим партнером мероприятия стал аналитический центр ВЦИОМ, а литературным партнером - издательская группа "Эксмо-АСТ".
Первый международный симпозиум "Создавая будущее" прошел с 4 по 6 ноября 2024 года, он стал первым мероприятием Национального центра "Россия", открывшегося 4 ноября прошлого года в День народного единства. Симпозиум объединил более 6 тысяч представителей бизнеса, органов власти, ученых, инженеров, футурологов и общественных деятелей из 101 страны.
 
Россия Москва Китай Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
