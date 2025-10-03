Участники из 80 стран съедутся на II симпозиум "Создавая будущее"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Представители почти 80 стран подтвердили участие в II международном симпозиуме "Создавая будущее", сообщили в пресс-службе Национального центра "Россия".

Второй симпозиум "Создавая будущее" состоится 7 и 8 октября в Москве на территории площадки. Участниками события станут более 7 тысяч экспертов со всего мира.

"Ученые, архитекторы, дизайнеры и деятели искусства почти из 80 стран примут участие в II международном симпозиуме "Создавая будущее", который состоится 7 – 8 октября в Москве, в Национальном центре "Россия". Событие объединит более 7 тысяч участников, выступят 200 российских и зарубежных спикеров. Мнениями поделятся эксперты из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Симпозиум проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке министерства иностранных дел РФ, министерства науки и высшего образования РФ, министерства культуры РФ", - говорится в сообщении.

Экспертную программу организаторы поделили на три трека: "Общество", "Технологии" и "Глобальное сотрудничество". Эксперты обсудят на симпозиуме трансформацию социума, актуальные технологические инновации и векторы гуманитарного взаимодействия в многополярном мире.

Как отметили в НЦ "Россия", свое участие в симпозиуме подтвердили заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова и многие другие.

Аналитическим партнером мероприятия стал аналитический центр ВЦИОМ, а литературным партнером - издательская группа "Эксмо-АСТ".