https://ria.ru/20251003/shtraf-2046200310.html
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей - РИА Новости, 03.10.2025
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельцем соцсети, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:53:00+03:00
2025-10-03T15:53:00+03:00
2025-10-03T15:59:00+03:00
telegram
московский городской суд
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
https://ria.ru/20251001/durov-2045533988.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, московский городской суд, происшествия, москва, россия
Telegram, Московский городской суд, Происшествия, Москва, Россия
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети