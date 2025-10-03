Рейтинг@Mail.ru
15:53 03.10.2025 (обновлено: 15:59 03.10.2025)
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельцем соцсети, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 03.10.2025
Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей

Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельцем соцсети, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
"Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере семь миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Аналогичные штрафы по той же статье назначены Pinterest и Twitch Interactive.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Дуров рассказал, как чуть было не удалил Telegram из App Store в России
1 октября, 01:36
 
