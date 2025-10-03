Омбудсмен Харьковской области прокомментировала дело о пытках в Шебекино

БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Пытки мирного населения и шантаж стали стандартной практикой украинских спецслужб, Киев не дает им должной правовой оценки и оставляет безнаказанными, заявила РИА Новости омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, комментируя дело о пытках отца жительницы Шебекино.