Омбудсмен Харьковской области прокомментировала дело о пытках в Шебекино

БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Пытки мирного населения и шантаж стали стандартной практикой украинских спецслужб, Киев не дает им должной правовой оценки и оставляет безнаказанными, заявила РИА Новости омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, комментируя дело о пытках отца жительницы Шебекино.
Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, что СБУ около полутора часов демонстрировали ей по видеозвонку избиение ее отца и требовали отдать аккаунт в Telegram, имеющий доступ администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники. Быкова призвала управление Верховного комиссара по правам человека ООН расследовать факт пыток со стороны украинских спецслужб.
"Избиение Лаптева Андрея Юрьевича, транслировавшееся сотрудниками СБУ его дочери, имеющей доступ модератора в харьковском чате, с целью завладеть ее аккаунтом в Telegram, а также собрать информацию о перемещении российской военной техники - не единичный случай. Это часть задокументированной системы грубейших нарушений международного гуманитарного права, совершаемых украинскими силовиками. Пытки, избиения и шантаж являются стандартной практикой украинских силовиков, о чем красноречиво свидетельствуют расправы в Купянске в 2022 году и многолетняя деятельность застенков СБУ и СИЗО города Харькова", - сказала Колесник-Лавинская.
По ее словам, подконтрольные Западу организации, призванные защищать права человека, умолчат об этом факте, покрывая преступления Киева.
Омбудсмен подчеркнула, что Украина превратилась в террористическое государство.