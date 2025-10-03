Рейтинг@Mail.ru
Республиканцы блокируют решение по шатдауну, заявил лидер демократов - РИА Новости, 03.10.2025
04:26 03.10.2025
Республиканцы блокируют решение по шатдауну, заявил лидер демократов
Республиканцы блокируют решение по шатдауну, заявил лидер демократов
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Республиканцы блокируют решение по шатдауну, заявил лидер демократов

Хаким Джеффрис, заявил, что республиканцы не готовы к переговорам по шатдауну

© Getty Images / Kent NishimuraЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Kent Nishimura
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Республиканцы в конгрессе не готовы к переговорам с демократами о возобновлении работы федерального правительства, заявил лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис.
"К сожалению, республиканцы не проявили ни малейшей заинтересованности даже в проведении переговоров. После встречи в Белом доме в понедельник мы наблюдаем за поведением президента, которое является безответственным и неадекватным," – заявил Джеффрис во время пресс-конференции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна
Вчера, 00:10
По его словам, демократы "не получили ни одного телефонного звонка, связанного с дальнейшим обсуждением", и президент США Дональд Трамп со своими сторонниками "ясно дали понять, что они хотят закрыть правительство".
Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год.
Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вице-президент США обвинил демократов в шатдауне правительства
2 октября, 16:07
 
