Республиканцы блокируют решение по шатдауну, заявил лидер демократов

в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Республиканцы в конгрессе не готовы к переговорам с демократами о возобновлении работы федерального правительства, заявил лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис.
"К сожалению, республиканцы не проявили ни малейшей заинтересованности даже в проведении переговоров. После встречи в Белом доме в понедельник мы наблюдаем за поведением президента, которое является безответственным и неадекватным," – заявил Джеффрис во время пресс-конференции.
По его словам, демократы "не получили ни одного телефонного звонка, связанного с дальнейшим обсуждением", и президент США Дональд Трамп
со своими сторонниками "ясно дали понять, что они хотят закрыть правительство".
Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год.
Трамп предупредил, что в случае затяжного прекращения работы правительства в стране будут сокращены не только некоторые государственные служащие, но и некоторые проекты, которые нравятся демократам. Президент США отметил, что у него есть право на такие меры, однако он не хотел бы, чтобы ситуация зашла так далеко.