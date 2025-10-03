Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Французский велопутешественник Софиан Сехили, которого арестовали в Приморском крае, начал учить русский язык в СИЗО, рассказала РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.

Но 2 сентября француза задержали в Приморье за незаконное пересечение границы, а суд отправил его в СИЗО. На этой неделе арест продлили до 3 ноября. Защита обжаловала это решение.