Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Французский велопутешественник Софиан Сехили, которого арестовали в Приморском крае, начал учить русский язык в СИЗО, рассказала РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.
"Софиан Сехили выучил несколько русских слов в СИЗО, сейчас у него больше соседей. В настоящий момент с ним еще три человека. И чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова", — сказала она.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Но 2 сентября француза задержали в Приморье за незаконное пересечение границы, а суд отправил его в СИЗО. На этой неделе арест продлили до 3 ноября. Защита обжаловала это решение.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.