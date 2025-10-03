Рейтинг@Mail.ru
Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/sekhili-2046107338.html
Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО
Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО - РИА Новости, 03.10.2025
Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО
Французский велопутешественник Софиан Сехили, которого арестовали в Приморском крае, начал учить русский язык в СИЗО, рассказала РИА Новости его адвокат Алла... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:04:00+03:00
2025-10-03T10:04:00+03:00
софиан сехили
приморский край
происшествия
евразия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:73:1089:685_1920x0_80_0_0_97ba424de5b9ecdc0a1acde75fa89317.jpg
https://ria.ru/20250922/kvartira-2043428922.html
https://rsport.ria.ru/20250708/maklin-2027833814.html
приморский край
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_ea7bcb34c756f18d0519fc7d623013c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
софиан сехили, приморский край, происшествия, евразия
Софиан Сехили, Приморский край, Происшествия, Евразия
Арестованный в Приморье француз начал учить русские слова в СИЗО

Французский велосипедист Сехили начал учить русские слова в СИЗО Приморья

© Фото : соцсети спортсменаФранцузский велосипедист Софиан Сехили
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : соцсети спортсмена
Французский велосипедист Софиан Сехили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Французский велопутешественник Софиан Сехили, которого арестовали в Приморском крае, начал учить русский язык в СИЗО, рассказала РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.
"Софиан Сехили выучил несколько русских слов в СИЗО, сейчас у него больше соседей. В настоящий момент с ним еще три человека. И чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова", — сказала она.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Адвокат задержанного в Приморье французского велогонщика сняла ему квартиру
22 сентября, 04:16
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Но 2 сентября француза задержали в Приморье за незаконное пересечение границы, а суд отправил его в СИЗО. На этой неделе арест продлили до 3 ноября. Защита обжаловала это решение.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
Российско-финляндская граница - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Лидера серии мотогонок подозревают в незаконном пересечении границы России
8 июля, 09:59
 
Софиан СехилиПриморский крайПроисшествияЕвразия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала