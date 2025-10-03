ЕС продлил на год антироссийские санкции

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Евросоюз продлил на год санкции в отношении 47 физлиц и 15 юрлиц из России за якобы "гибридные действия" против ЕС, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.

Как утверждается в документе, "Совет ( ЕС - ред.) сегодня принял решение продлить на один год индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц", якобы "ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, до 9 октября 2026 года", в свете якобы "продолжающейся гибридной деятельности России, включая манипулирование иностранной информацией и вмешательство против ЕС, его государств-членов и партнеров".

РФ неоднократно отвергала все обвинения Запада во вмешательстве, называя их голословными.

Совет ЕС в документе добавил, что в списке находятся 47 российских физических и 15 юридических лиц. Меры включают замораживание их активов и запрет физическим и юридическим лицам ЕС оказывать им экономическую и финансовую помощь.