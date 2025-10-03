Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС обсудят в пятницу с 11 мск в Брюсселе в рамках комитета COREPER II предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России и Белоруссии и по кредиту Киеву на основе замороженных активов ЦБ РФ, следует из опубликованного документа на сайте Постоянные представители стран ЕС обсудят в пятницу с 11 мск в Брюсселе в рамках комитета COREPER II предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России и Белоруссии и по кредиту Киеву на основе замороженных активов ЦБ РФ, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза

В программе встречи комитета COREPER II указано, что основное внимание будет уделено согласованию и технической доработке санкционных мер против России Белоруссии из-за конфликта на Украине , что подразумевает рассмотрение предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций.

На этой встрече также состоится обмен мнениями об усилении финансовой поддержки Украины, что подразумевает предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит за счёт замороженных активов ЦБ РФ. В документе уточняется, что при обсуждении этого вопроса телефоны в зале будут запрещены.

Еще одним пунктом обсуждения станет вопрос об участии Великобритании Канады в кредитном инструменте SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения в ЕС

Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасность, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведёт переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Фон дер Ляйен 19 сентября также представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.