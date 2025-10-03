Рейтинг@Mail.ru
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/sanktsii-2046064815.html
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 03.10.2025
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России
Постоянные представители стран ЕС обсудят в пятницу с 11 мск в Брюсселе в рамках комитета COREPER II предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T00:54:00+03:00
2025-10-03T00:54:00+03:00
в мире
россия
украина
белоруссия
урсула фон дер ляйен
григорий карасин
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045944393.html
https://ria.ru/20251001/evrosoyuz-2045742782.html
https://ria.ru/20251002/peskov-2045934681.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, белоруссия, урсула фон дер ляйен, григорий карасин, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, совет евросоюза
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Урсула фон дер Ляйен, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Евросоюза
Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС обсудят предложение ЕК по 19-му пакету санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС обсудят в пятницу с 11 мск в Брюсселе в рамках комитета COREPER II предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России и Белоруссии и по кредиту Киеву на основе замороженных активов ЦБ РФ, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза.
В программе встречи комитета COREPER II указано, что основное внимание будет уделено согласованию и технической доработке санкционных мер против России и Белоруссии из-за конфликта на Украине, что подразумевает рассмотрение предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Кремле не уверены, что европейцы научились извлекать пользу из санкций
2 октября, 18:22
На этой встрече также состоится обмен мнениями об усилении финансовой поддержки Украины, что подразумевает предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит за счёт замороженных активов ЦБ РФ. В документе уточняется, что при обсуждении этого вопроса телефоны в зале будут запрещены.
Еще одним пунктом обсуждения станет вопрос об участии Великобритании и Канады в кредитном инструменте SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения в ЕС.
Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасность, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведёт переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Фон дер Ляйен 19 сентября также представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России
1 октября, 23:42
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Российская экономика адаптировалась к санкциям, заявил Песков
2 октября, 17:52
 
В миреРоссияУкраинаБелоруссияУрсула фон дер ЛяйенГригорий КарасинСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияСовет Евросоюза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала