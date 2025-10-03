https://ria.ru/20251003/sammit-2046193276.html
Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве
Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве - РИА Новости, 03.10.2025
Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве
Заработал сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдёт в Москве 15 октября, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:25:00+03:00
2025-10-03T15:25:00+03:00
2025-10-03T15:25:00+03:00
москва
россия
владимир путин
мария захарова
лига арабских государств
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20250929/strany-2045228786.html
https://ria.ru/20250701/sammit-2026498705.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, мария захарова, лига арабских государств, в мире
Москва, Россия, Владимир Путин, Мария Захарова, Лига арабских государств, В мире
Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве
Заработал сайт первого Российско-Арабского саммита, который состоится в Москве
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Заработал сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдёт в Москве 15 октября, сообщается в официальном Telegram-канале
Кремля.
"Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдёт в Москве
15 октября. Новости и актуальная информация о саммите доступны на rasummit.ru
", - говорится в сообщении.
Сайт доступен на трех языках: русском, арабском и английском.
"Первый Российско-Арабский саммит. Сотрудничество во имя мира, стабильности и безопасности", - написано на главной странице сайта.
На главной странице также говорится, что саммит призван определить новые ориентиры конструктивного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах.
Как отмечают организаторы, в ходе саммита планируется обсудить актуальные вопросы поддержания международной и региональной безопасности, наметить решения имеющихся проблем на принципах уважения суверенитета, независимости, равенства и невмешательства во внутренние дела государств.
Ранее президент России Владимир Путин
пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств
и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.