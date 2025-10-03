Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заработал сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдёт в Москве 15 октября, сообщается в официальном Заработал сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдёт в Москве 15 октября, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

"Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдёт в Москве 15 октября. Новости и актуальная информация о саммите доступны на rasummit.ru ", - говорится в сообщении.

Сайт доступен на трех языках: русском, арабском и английском.

"Первый Российско-Арабский саммит. Сотрудничество во имя мира, стабильности и безопасности", - написано на главной странице сайта.

На главной странице также говорится, что саммит призван определить новые ориентиры конструктивного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах.