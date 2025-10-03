Рейтинг@Mail.ru
Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве - РИА Новости, 03.10.2025
15:25 03.10.2025
Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве
Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве
Заработал сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдёт в Москве 15 октября, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 03.10.2025
Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдет в Москве

Заработал сайт первого Российско-Арабского саммита, который состоится в Москве

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заработал сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдёт в Москве 15 октября, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
"Открылся сайт первого Российско-Арабского саммита, который пройдёт в Москве 15 октября. Новости и актуальная информация о саммите доступны на rasummit.ru", - говорится в сообщении.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт
29 сентября, 19:06
Сайт доступен на трех языках: русском, арабском и английском.
"Первый Российско-Арабский саммит. Сотрудничество во имя мира, стабильности и безопасности", - написано на главной странице сайта.
На главной странице также говорится, что саммит призван определить новые ориентиры конструктивного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах.
Как отмечают организаторы, в ходе саммита планируется обсудить актуальные вопросы поддержания международной и региональной безопасности, наметить решения имеющихся проблем на принципах уважения суверенитета, независимости, равенства и невмешательства во внутренние дела государств.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Песков ответил на вопрос о приглашении Сирии на саммит Россия — ЛАГ
1 июля, 13:18
 
МоскваРоссияВладимир ПутинМария ЗахароваЛига арабских государствВ мире
 
 
