Ростовские учителя рассказали о своих учениках-героях

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи с участниками СВО и их педагогами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Учителя из Ростовской области поделились воспоминаниями о своих учениках, ставших участниками спецоперации, а бойцы выразили признательность своим наставникам, сообщает правительство региона.

В преддверии Международного дня учителя губернатор области Юрий Слюсарь встретился с участниками СВО и их педагогами. На нее собрались участники образовательного проекта "Герои Дона" и их учителя.

"Участники спецоперации с глубокой благодарностью рассказали о своих учителях и наставниках, а учителя поделились своими воспоминаниями и эмоциями о своих учениках-героях", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя союза ветеранов СВО Азова Олега Колтуна, именно его первая учительница Галине Сазонова стала тем человеком, который дал ему толчок в жизни, и он ей благодарен за все.

"Тема СВО, тема защиты Отечества, любви к Родине возникает, когда рядом мудрые наставники, наши учителя. Пообщавшись со своей учительницей, я вновь чувствую себя ребенком, - сентиментальное чувство, чувство уюта, которое доставляет мне огромное удовольствие", - рассказала участница СВО Виктория Кошель.

В свою очередь, учитель математики лицея №3 Батайска Светлана Шиманова призналась, что помнит всех своих учеников. "Наша душа, наше сердце - навсегда с учениками. Ребята остаются с нами, даже если они выпорхнули из стен школы много лет назад", - сказала педагог.

Учитель начальных классов школы №19 поселка Овощного Ольга Новикова поделилась, что известие о встрече с учеником Николаем, прибывшим с фронта, помогло ей выздороветь. "Я лежала в больнице, но, узнав про эту встречу, подумала: ну как – мой Николай придет, а я нет?! И выздоровела", - рассказала учительница.

По словам главы региона, сложно переоценить роль учителя в формировании характера будущих героев. "За каждым героем стоит учитель. И когда из учеников получаются достойные люди, настоящие защитники Отечества, герои СВО, значит жизнь учителя, ваша жизнь, уважаемые педагоги, прожита не зря", - сказал он.