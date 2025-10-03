МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Москва настроена серьезно, когда говорит о возможности ядерной войны, и НАТО следует прислушаться к этим словам при давлении на Россию, пишет National Interest.
"Учитывая, что Россия располагает такими системами, как "Ярс", НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль. Но вместо этого ее действия становятся все более воинственными, и напряжение будет только расти из-за вопросов Украины и других глобальных проблем в отношениях Запада и Москвы", — предостерегает издание.
Речь идет о российской межконтинентальной баллистической ракете "Ярс", которая остается одной из самых передовых МБР в мире. Издание считает, что наличие такого современного вооружения доказывает, что Россия серьезно относится к угрозе ядерной мировой войны.
National Interest подчеркивает, что этот факт должен тревожить НАТО, ведь после Холодной войны американскому оружию позволили "увядать на корню".
Издание отмечает, что на Западе часто недооценивают Россию. Однако тот факт, что Москва противостоит всему альянсу НАТО в конфликте с Украиной, а также наличие современного ядерного оружия, такого как "Ярс", должно заставить людей задуматься.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".