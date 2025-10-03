Рейтинг@Mail.ru
"Подумайте дважды". На Западе предупредили НАТО о конфликте с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/rossiya-2046254900.html
"Подумайте дважды". На Западе предупредили НАТО о конфликте с Россией
"Подумайте дважды". На Западе предупредили НАТО о конфликте с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
"Подумайте дважды". На Западе предупредили НАТО о конфликте с Россией
Москва настроена серьезно, когда говорит о возможности ядерной войны, и НАТО следует прислушаться к этим словам при давлении на Россию, пишет National Interest. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:05:00+03:00
2025-10-03T18:05:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
такер карлсон
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985029264_0:197:3132:1959_1920x0_80_0_0_ae69914360c2dd8ae034a7f00650dff3.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046230875.html
https://ria.ru/20251003/putin-2046197979.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985029264_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_546bfaf6cb00cb49163752c0f7ef5120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, такер карлсон, владимир путин, нато
В мире, Россия, Москва, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
"Подумайте дважды". На Западе предупредили НАТО о конфликте с Россией

NI: наличие у России ракет "Ярс" должно заставить НАТО прислушаться к Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс
Подвижный грунтовый ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Москва настроена серьезно, когда говорит о возможности ядерной войны, и НАТО следует прислушаться к этим словам при давлении на Россию, пишет National Interest.
"Учитывая, что Россия располагает такими системами, как "Ярс", НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль. Но вместо этого ее действия становятся все более воинственными, и напряжение будет только расти из-за вопросов Украины и других глобальных проблем в отношениях Запада и Москвы", — предостерегает издание.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина
Вчера, 17:04
Речь идет о российской межконтинентальной баллистической ракете "Ярс", которая остается одной из самых передовых МБР в мире. Издание считает, что наличие такого современного вооружения доказывает, что Россия серьезно относится к угрозе ядерной мировой войны.
National Interest подчеркивает, что этот факт должен тревожить НАТО, ведь после Холодной войны американскому оружию позволили "увядать на корню".
Издание отмечает, что на Западе часто недооценивают Россию. Однако тот факт, что Москва противостоит всему альянсу НАТО в конфликте с Украиной, а также наличие современного ядерного оружия, такого как "Ярс", должно заставить людей задуматься.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина
Вчера, 15:44
 
В миреРоссияМоскваУкраинаТакер КарлсонВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала