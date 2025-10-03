Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал сообщения о якобы российских дронах в Европе - РИА Новости, 03.10.2025
14:59 03.10.2025
Мирошник прокомментировал сообщения о якобы российских дронах в Европе
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя сообщения о якобы российских дронах, замеченных в небе над... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
россия
европа
родион мирошник
2025
Новости
в мире, россия, европа, родион мирошник
В мире, Россия, Европа, Родион Мирошник
МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя сообщения о якобы российских дронах, замеченных в небе над рядом европейских стран, заявил, что для России нет никакого смысла провоцировать Европу.
"Вся Европа истерит по поводу "русских" дронов. Дроны над территорией Польши, дроны, которые летали где-то над Бельгией, где-то над Швецией, где-то над Данией. Никто не знает, откуда они взялись, но говорят: "Это же русские отправили туда дроны. Это русские пытаются прийти в Европу. Русские пытаются дестабилизировать ситуацию, захватить ваши государства". Были там русские? Ноль. Однозначно, нет. Нет, потому что это не вписывается ни в какую логику, это нам не нужно в принципе. И провоцировать европейские страны для нас нет ни малейшего смысла", - сказал Мирошник в пятницу в Минске на круглом столе в рамках международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC".
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин заявил, что у России нет дронов, которые долетают до Лиссабона
2 октября, 21:35
По его словам, в этой связи западные лидеры говорят, что надо все делать для того, чтобы русские не пришли, не захватили, нужно объединиться и выделить на это много денег. "Так вот, ключевое – "выделить много денег". Зачем летают дроны? Для того, чтобы народ (в этих европейских станах – ред.) нервничал. Для того, чтобы этот сигнал передавался депутатам, и депутаты правильно голосовали", - сказал Мирошник.
Он отметил, что Европейский Союз в ближайшее время собирается выделить 800 миллиардов евро на создание вооружений для своих подразделений и для передачи Украине в том числе. "Нынешним элитам Европы крайне важно, чтобы конфликт на территории Украины сохранялся любыми способами. И только на фоне этого конфликта они будут находиться при власти", - подчеркнул дипломат. Мирошник добавил, что ссылками на мнимую угрозу со стороны России европейские политики будут отвечать на вопросы, почему, например, они потратили 100 миллиардов евро на поддержку Украины, а не на развитие сельского хозяйства или на поддержание медицины в своих странах. "Деньги выделяем, мы их "пилим", мы их делим и продолжаем конфликт на Украине - вот главная идеология, которой сегодня придерживаются политики Европейского Союза", - продолжил посол по особым поручениям.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Полиция Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Норвегии задержали трех мужчин по подозрению в запуске БПЛА
Вчера, 12:02
 
В миреРоссияЕвропаРодион Мирошник
 
 
