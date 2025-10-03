Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит вопросы регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 61 закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", - говорится в сообщении.