Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири
03.10.2025
Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири
Правительство России на заседании в пятницу обсудит вопросы регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
2025-10-03
2025-10-03T00:41:00+03:00
2025-10-03T00:41:00+03:00
Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири
Правительство обсудит регистрационный учет представителей коренных народов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит вопросы регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 61 закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект федерального закона разработан в целях исключения неопределенности правового регулирования вопросов, связанных с порядком подтверждения ведения отдельными коренными малочисленными народами Севера
, Сибири и Дальнего Востока
кочевого и (или) полукочевого образа жизни для их регистрационного учета.