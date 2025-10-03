Рейтинг@Mail.ru
Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири - РИА Новости, 03.10.2025
00:41 03.10.2025
Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири
Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири
Правительство России на заседании в пятницу обсудит вопросы регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщает... РИА Новости, 03.10.2025
Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит вопросы регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 61 закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект федерального закона разработан в целях исключения неопределенности правового регулирования вопросов, связанных с порядком подтверждения ведения отдельными коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока кочевого и (или) полукочевого образа жизни для их регистрационного учета.
Участники гонок на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода в Салехарде - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов
