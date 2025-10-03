В Дании заявили, что не видят угрозы нападения со стороны России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Датская разведка не видит угрозы нападения со стороны РФ, заявил глава военной разведывательной службы Томас Аренкиль.
Как заявил в четверг президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев.
"Мы по-прежнему считаем, что Россия не осуществит военное нападение", - приводит датский телеканал TV2 слова Аренкиля.
Как сообщает телеканал, датская разведка не видит угрозы военного нападения, однако оценивает угрозу диверсий против ВС как "высокую". Никаких доказательств существования подобных угроз не приводится.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.