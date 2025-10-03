В Дании заявили, что не видят угрозы нападения со стороны России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Датская разведка не видит угрозы нападения со стороны РФ, заявил глава военной разведывательной службы Томас Аренкиль.

Как сообщает телеканал, датская разведка не видит угрозы военного нападения, однако оценивает угрозу диверсий против ВС как "высокую". Никаких доказательств существования подобных угроз не приводится.