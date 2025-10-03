Рейтинг@Mail.ru
В Дании заявили, что не видят угрозы нападения со стороны России - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/razvedka-2046131584.html
В Дании заявили, что не видят угрозы нападения со стороны России
В Дании заявили, что не видят угрозы нападения со стороны России - РИА Новости, 03.10.2025
В Дании заявили, что не видят угрозы нападения со стороны России
Датская разведка не видит угрозы нападения со стороны РФ, заявил глава военной разведывательной службы Томас Аренкиль. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:27:00+03:00
2025-10-03T11:27:00+03:00
в мире
россия
европа
владимир путин
такер карлсон
нато
международный дискуссионный клуб "валдай"
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588489618_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_a0e0eb57813384a26c8c2d6a4f38c0aa.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046051624.html
https://ria.ru/20251003/putin-2046068564.html
россия
европа
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588489618_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_716c25e33cb8fe451ad85a54c2944c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, владимир путин, такер карлсон, нато, международный дискуссионный клуб "валдай", дания
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Дания
В Дании заявили, что не видят угрозы нападения со стороны России

Датская разведка не видит угрозы нападения со стороны России

© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Полицейские в Копенгагене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Датская разведка не видит угрозы нападения со стороны РФ, заявил глава военной разведывательной службы Томас Аренкиль.
Как заявил в четверг президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мировые СМИ обратили внимание на предостережение Путина
2 октября, 22:36
"Мы по-прежнему считаем, что Россия не осуществит военное нападение", - приводит датский телеканал TV2 слова Аренкиля.
Как сообщает телеканал, датская разведка не видит угрозы военного нападения, однако оценивает угрозу диверсий против ВС как "высокую". Никаких доказательств существования подобных угроз не приводится.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мировые СМИ оценили выступление Путина на "Валдае"
Вчера, 01:34
 
В миреРоссияЕвропаВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Дания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала