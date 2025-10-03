Потерпевшими по делу стилиста Янковской стали семь человек

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Потерпевшими по уголовному делу стилиста Эльвиры Янковской о продаже подделок с рынка "Садовод" под видом премиальных брендов признаны семь человек, ущерб превысил 5 миллионов рублей, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В результате преступных действий Янковская Э.М... совершила хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежных средств, принадлежащих Чекалиной В.В... тем самым причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1952000 рублей", - говорится в документах.

Вместе с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) потерпевшими по делу проходят ещё шесть девушек, которые заказывали через Янковскую вещи премиальных брендов, но в итоге получали подделки. Общий ущерб от действий стилиста составил 5 миллионов 240 тысяч 500 рублей, указано в материалах.

В среду Гагаринский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, поскольку Янковская и ее адвокаты не явились на судебное заседание. Как пояснил РИА Новости адвокат потерпевших Сергей Гуров, в суд поступили сведения от правоохранительных органов о том, что Янковская выехала из России. Кроме того, был приложен протокол осмотра ее Telegram-канала с видеозаписью (нотариально заверенной), где она сама сообщает, что находится в Европе, при этом следователь не давал ей разрешения покидать московский регион.

По версии следствия, Янковская, которая позиционировала себя как профессиональный стилист, предложила Чекалиной привезти из-за рубежа брендовую одежду и аксессуары по стоимости ниже рыночной. Блогер согласилась и на протяжении полутора лет приобретала через Янковскую вещи известных домов моды — Christian Dior, Prada — включая культовую сумку Hermes.

После очередной покупки Чекалина усомнилась в оригинальности товаров. Она показала их специалистам, которые подтвердили ее опасения и назвали вещи контрафактом: пошив изделий не соответствовал оригиналу. Тогда блогер сообщила знакомым, которым рекомендовала Янковскую как байера, проверить свои заказы. Вещи оказались поддельными репликами низкого качества, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Чекалина предлагала Янковской добровольно урегулировать ситуацию, но та отказалась. После этого Чекалина обратилась в полицию. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве. Вместе с Лерчек потерпевшими по делу стали еще шесть знакомых ей девушек, указано в документах.

В доме Янковской был проведен обыск. Следствие установило, что она закупала товары для своих клиентов у собственницы аккаунта, представленного в сети как "консьерж-сервис по подбору реплик класса люкс" с рынка "Садовод ", ТЦ "Люблино" и ТЦ "Дубровка". Это подтвердила сама владельца страницы и другие свидетели - работники рынков, которые неоднократно видели Янковскую на своих площадках и передавали ей заказы.

Стилист вину не признает и не дает показания, ссылаясь на статью 51 Конституции, в которой сказано, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого".

Янковская считает, что ее оговорили, а Чекалина таким образом пыталась привлечь к себе внимание, отмечается в документах.