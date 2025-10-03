Экс-сотрудник Росжелдора Веселов хочет заключить сделку со следствием

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта Павел Веселов, обвиняемый во взяточничестве, спустя год под стражей захотел сотрудничать со следствием и заключить сделку, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Веселов ... изъявил готовность сотрудничать со следствием, обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения", - сказано в документе.

Сделка со следствием предполагает полное признание вины и подробный рассказ об обстоятельствах дела. В итоге она гарантированно смягчает приговор - суд в будущем не сможет назначить более двух третей от максимального наказания.

В связи с этим защитник просил изменить меру пресечения и освободить Веселова из СИЗО. Адвокат указывал, что перед задержанием он не пытался скрыться, а просто выехал в отпуск, ведь даже не знал о наличии у следствия подозрений. Он не судим, не привлекался, воспитывает малолетнего ребенка, настаивал адвокат. Тем не менее, суд продлил Веселову срок ареста.

Вместе с ним арестован и руководитель фонда "Транспортная безопасность" Александр Благушин. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщали, что оба фигуранта признали вину.

По данным следствия, что Веселов через руководителя ООО "Лаборатория ФТБ" и фонда "Транспортная безопасность" Благушина получил взятку в особо крупном размере от руководителя фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности.

Веселову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении Благушина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК России "Посредничество во взяточничестве".