Расписание автобусов в Подмосковье скачали свыше 2,45 миллиона раз

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пассажиры "Мострансавто" скачали расписание автобусов более 2,45 миллиона раз в рамках проекта компании "Скачай, не срывай" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

С августа по октябрь этого года активность пользователей достигла нового пика: зафиксировано 135060 обращений к сервису, которые совершили 21293 уникальных пользователя. Это демонстрирует не только массовость, но и высокую лояльность пассажиров.

В "Мострансавто" отметили устойчивую лояльность пользователей к ключевым направлениям. Тройка лидеров по популярности сохранила свои позиции, подтверждая стратегическую важность этих маршрутов в транспортной схеме региона: № 362 "станция Монино – Москва (метро Щелковская)", № 308 "Москва (метро Домодедовская) – Аэропорт Домодедово", № 388 "Сергиев Посад – Москва (метро ВДНХ)".