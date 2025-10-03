https://ria.ru/20251003/raspisanie-2046152910.html
Расписание автобусов в Подмосковье скачали свыше 2,45 миллиона раз
Пассажиры "Мострансавто" скачали расписание автобусов более 2,45 миллиона раз в рамках проекта компании "Скачай, не срывай" в Подмосковье, сообщает пресс-служба
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пассажиры "Мострансавто" скачали расписание автобусов более 2,45 миллиона раз в рамках проекта компании "Скачай, не срывай" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
С августа по октябрь этого года активность пользователей достигла нового пика: зафиксировано 135060 обращений к сервису, которые совершили 21293 уникальных пользователя. Это демонстрирует не только массовость, но и высокую лояльность пассажиров.
В "Мострансавто" отметили устойчивую лояльность пользователей к ключевым направлениям. Тройка лидеров по популярности сохранила свои позиции, подтверждая стратегическую важность этих маршрутов в транспортной схеме региона: № 362 "станция Монино – Москва (метро Щелковская)", № 308 "Москва (метро Домодедовская) – Аэропорт Домодедово", № 388 "Сергиев Посад – Москва (метро ВДНХ)".
Сервис "Скачай, не срывай" доступен круглосуточно на официальном сайте "Мострансавто", а также через бота в телеграме. Он позволяет не только мгновенно получить актуальное расписание любого маршрута, но и проложить сложный маршрут с пересадками, найдя все возможные способы добраться до пункта назначения.