16:33 03.10.2025
Торжественное открытие концертного зала "Сириус" с участием Путина
Торжественное открытие концертного зала "Сириус" с участием Путина
Владимир Путин принимает участие в торжественном открытии концертного зала "Сириус". РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:33:00+03:00
2025-10-03T16:33:00+03:00
владимир путин
федеральная территория "сириус"
федеральная территория "сириус"
2025
Путин на торжественном открытии концертного зала "Сириус"
владимир путин, федеральная территория "сириус", видео
Владимир Путин, Федеральная территория "Сириус"
Владимир Путин принимает участие в торжественном открытии концертного зала "Сириус".
Владимир Путин принимает участие в торжественном открытии концертного зала "Сириус".
 
