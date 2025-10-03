ОК, Музей ЦБ и Эрмитаж запускают проект ко Всемирному дню защиты животных

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Проект "Сохраним наш мир" наглядно продемонстрирует взаимосвязь природы, истории и культуры через уникальные артефакты — монеты разных эпох. Он приурочен ко Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.

В центре проекта — серия познавательных видеороликов и постов, в которых эксперты-нумизматы рассказывают о животных, изображенных на монетах из их коллекций. Таким образом пользователи ОК могут познакомиться с фауной нашей планеты, а также с культурными традициями, мифологией и экономикой разных народов.

"Красная книга" , подчеркивая необходимость бережного отношения к природе и сохранения ее для будущих поколений. "Красная книга" — памятная серия монет с изображениями животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как перевязка, песчаный слепыш и других. О них и смогут узнать пользователи Одноклассников в новом проекте. Важное место в проекте уделяется редким животным. О них пользователям рассказывают карточки, подчеркивая необходимость бережного отношения к природе и сохранения ее для будущих поколений.

Научные сотрудники отдела нумизматики Государственного Эрмитажа специально для проекта в ОК в видеороликах рассказали о монетах с изображениями животных из собрания музея. Зрители узнают о древнегреческих монетах, о средневековом германском брактеате с гербом-соколом и о современных коллекционных монетах, например с изображением гренландского кита. Эти и многие другие экспонаты можно увидеть вживую в крупнейшем российском музее в Санкт-Петербурге.