Рейтинг@Mail.ru
ОК, Музей ЦБ и Эрмитаж запускают проект ко Всемирному дню защиты животных - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/proekt-2046131063.html
ОК, Музей ЦБ и Эрмитаж запускают проект ко Всемирному дню защиты животных
ОК, Музей ЦБ и Эрмитаж запускают проект ко Всемирному дню защиты животных - РИА Новости, 03.10.2025
ОК, Музей ЦБ и Эрмитаж запускают проект ко Всемирному дню защиты животных
Проект "Сохраним наш мир" наглядно продемонстрирует взаимосвязь природы, истории и культуры через уникальные артефакты — монеты разных эпох. Он приурочен ко... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:26:00+03:00
2025-10-03T11:26:00+03:00
одноклассники
центральный банк рф (цб рф)
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046129296_0:71:1581:960_1920x0_80_0_0_44f71e552ed5d1ddbc20c0a9d9774b2f.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046129296_103:0:1476:1030_1920x0_80_0_0_29d6dd0fec2a87b953d0e8e4bda4f171.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одноклассники, центральный банк рф (цб рф), государственный эрмитаж
Одноклассники, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Государственный Эрмитаж

ОК, Музей ЦБ и Эрмитаж запускают проект ко Всемирному дню защиты животных

© Фото предоставлено пресс-службой ОКВсемирный день животных
Всемирный день животных - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ОК
Всемирный день животных
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Проект "Сохраним наш мир" наглядно продемонстрирует взаимосвязь природы, истории и культуры через уникальные артефакты — монеты разных эпох. Он приурочен ко Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.
В центре проекта — серия познавательных видеороликов и постов, в которых эксперты-нумизматы рассказывают о животных, изображенных на монетах из их коллекций. Таким образом пользователи ОК могут познакомиться с фауной нашей планеты, а также с культурными традициями, мифологией и экономикой разных народов.
Важное место в проекте уделяется редким животным. О них пользователям рассказывают карточки "Красная книга", подчеркивая необходимость бережного отношения к природе и сохранения ее для будущих поколений. "Красная книга" — памятная серия монет с изображениями животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как перевязка, песчаный слепыш и других. О них и смогут узнать пользователи Одноклассников в новом проекте.
Научные сотрудники отдела нумизматики Государственного Эрмитажа специально для проекта в ОК в видеороликах рассказали о монетах с изображениями животных из собрания музея. Зрители узнают о древнегреческих монетах, о средневековом германском брактеате с гербом-соколом и о современных коллекционных монетах, например с изображением гренландского кита. Эти и многие другие экспонаты можно увидеть вживую в крупнейшем российском музее в Санкт-Петербурге.
Также специально ко Всемирному дню защиты животных в Одноклассниках появились наборы тематических стикеров и рамок.
 
ОдноклассникиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Государственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала