ОК, Музей ЦБ и Эрмитаж запускают проект ко Всемирному дню защиты животных
Проект "Сохраним наш мир" наглядно продемонстрирует взаимосвязь природы, истории и культуры через уникальные артефакты — монеты разных эпох. Он приурочен ко... РИА Новости, 03.10.2025
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Проект "Сохраним наш мир" наглядно продемонстрирует взаимосвязь природы, истории и культуры через уникальные артефакты — монеты разных эпох. Он приурочен ко Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.
В центре проекта — серия познавательных видеороликов и постов, в которых эксперты-нумизматы рассказывают о животных, изображенных на монетах из их коллекций. Таким образом пользователи ОК могут познакомиться с фауной нашей планеты, а также с культурными традициями, мифологией и экономикой разных народов.
Важное место в проекте уделяется редким животным. О них пользователям рассказывают карточки "Красная книга"
, подчеркивая необходимость бережного отношения к природе и сохранения ее для будущих поколений. "Красная книга" — памятная серия монет с изображениями животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как перевязка, песчаный слепыш и других. О них и смогут узнать пользователи Одноклассников в новом проекте.
Научные сотрудники отдела нумизматики Государственного Эрмитажа специально для проекта в ОК в видеороликах рассказали о монетах с изображениями животных из собрания музея. Зрители узнают о древнегреческих монетах, о средневековом германском брактеате с гербом-соколом и о современных коллекционных монетах, например с изображением гренландского кита. Эти и многие другие экспонаты можно увидеть вживую в крупнейшем российском музее в Санкт-Петербурге.
Также специально ко Всемирному дню защиты животных в Одноклассниках появились наборы тематических стикеров
и рамок.