Белгородская область в тройке лидеров по стоимости валовой сельхозпродукции

БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Белгородская область заняла третье место в России по стоимости валовой сельскохозяйственной продукции по итогам 2024 года, несмотря на постоянные обстрелы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

"Росстат подвел итог работы за 2024 год сельскохозяйственной отрасли, и по данным, которые мы только что получили, Белгородская область по стоимости произведенной валовой сельскохозяйственной продукции заняла третье место в Российской Федерации. И это несмотря на то, что сельскохозяйственная отрасль очень страдает из-за обстрелов – почти 200 тысяч гектаров пашни на сегодняшний день мы не можем возделывать", – сообщил Гладков.

По данным регионального правительства, по итогам 2024 года регион поднялся с четвёртого места на третье, стоимость валовой продукции сельского хозяйства составила 367,5 миллиарда рублей.

Также отмечается, что Белгородская область, находящаяся в прифронтовой зоне, продолжает удерживать лидирующие позиции в стране в сфере животноводства. Так, в 2024 году было произведено более 1,8 миллиона тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. Этот показатель составляет 12% от всего производства в Российской Федерации и 30% от производства Центрального федерального округа. Также впервые в регионе объём производства свиней на убой в живом весе превысил миллионный порог.

"Такие успехи стали во многом возможны благодаря всесторонней поддержке правительства Российской Федерации, позволяющей сохранять и развивать производственный потенциал отрасли. По итогам 2024 года господдержка составила шесть миллиардов рублей, а в этом году планируется – 7,7 миллиарда", - отметили в правительстве.

Эти средства идут на развитие АПК, возмещение ущерба предприятиям, пострадавшим от обстрелов, и поддержку новых направлений, включая кадровое обеспечение, научные исследования, помощь ветеранам СВО в агробизнесе и развитие геномной селекции.

Особую роль в достижении высоких показателей губернатор отвел самоотверженной работе белгородских сельхозтоваропроизводителей, которые продолжают трудиться в непростое для области время.