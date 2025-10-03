Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область в тройке лидеров по стоимости валовой сельхозпродукции - РИА Новости, 03.10.2025
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:46 03.10.2025
Белгородская область в тройке лидеров по стоимости валовой сельхозпродукции
Белгородская область в тройке лидеров по стоимости валовой сельхозпродукции - РИА Новости, 03.10.2025
Белгородская область в тройке лидеров по стоимости валовой сельхозпродукции
Белгородская область заняла третье место в России по стоимости валовой сельскохозяйственной продукции по итогам 2024 года, несмотря на постоянные обстрелы,... РИА Новости, 03.10.2025
белгородская область
россия
Белгородская область в тройке лидеров по стоимости валовой сельхозпродукции

Белгородская область заняла третье место по стоимости валовой сельхозпродукции

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Сельскохозяйственная продукция
Сельскохозяйственная продукция - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Сельскохозяйственная продукция. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Белгородская область заняла третье место в России по стоимости валовой сельскохозяйственной продукции по итогам 2024 года, несмотря на постоянные обстрелы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
"Росстат подвел итог работы за 2024 год сельскохозяйственной отрасли, и по данным, которые мы только что получили, Белгородская область по стоимости произведенной валовой сельскохозяйственной продукции заняла третье место в Российской Федерации. И это несмотря на то, что сельскохозяйственная отрасль очень страдает из-за обстрелов – почти 200 тысяч гектаров пашни на сегодняшний день мы не можем возделывать", – сообщил Гладков.
По данным регионального правительства, по итогам 2024 года регион поднялся с четвёртого места на третье, стоимость валовой продукции сельского хозяйства составила 367,5 миллиарда рублей.
Также отмечается, что Белгородская область, находящаяся в прифронтовой зоне, продолжает удерживать лидирующие позиции в стране в сфере животноводства. Так, в 2024 году было произведено более 1,8 миллиона тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. Этот показатель составляет 12% от всего производства в Российской Федерации и 30% от производства Центрального федерального округа. Также впервые в регионе объём производства свиней на убой в живом весе превысил миллионный порог.
"Такие успехи стали во многом возможны благодаря всесторонней поддержке правительства Российской Федерации, позволяющей сохранять и развивать производственный потенциал отрасли. По итогам 2024 года господдержка составила шесть миллиардов рублей, а в этом году планируется – 7,7 миллиарда", - отметили в правительстве.
Эти средства идут на развитие АПК, возмещение ущерба предприятиям, пострадавшим от обстрелов, и поддержку новых направлений, включая кадровое обеспечение, научные исследования, помощь ветеранам СВО в агробизнесе и развитие геномной селекции.
Особую роль в достижении высоких показателей губернатор отвел самоотверженной работе белгородских сельхозтоваропроизводителей, которые продолжают трудиться в непростое для области время.
"Благодаря максимальному профессионализму всех аграриев на всех участках, начиная с сева и заканчивая уборочной, весь животноводческий комплекс, все, каждый на своем месте, решают главную проблему – проблему продовольственной безопасности – и выполняют эту задачу, показывая один из лучших результатов в стране", – подчеркнул Гладков.
Белгородская область
 
 
