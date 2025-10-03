Фермеры Сахалинской области представят свою продукцию на агрофестивале

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Аграрии Сахалинской области представят свою продукцию на осеннем фестивале "Свое Родное Островное-2025" в Южно-Сахалинске 4 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие пройдет на верхней площадке по улице Горнолыжная с 9.00 до 16.00. Местные аграрии и переработчики покажут товары собственного производства: картофель, овощи, мясные и молочные изделия, рыбную продукцию, изделия ручной работы. Также в ассортименте будут саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, плоды и ягоды.

В деловой зоне можно будет получить консультации специалистов федеральных служб: ГЦАС "Сахалинский", СахНИИСХ, Россельхозцентра и Россельхознадзора. Они ответят на вопросы по сельскохозяйственному производству, повышению плодородия почв, семеноводству картофеля и защите растений от болезней и вредителей и на другие темы.

В программе фестиваля – выступления творческих коллективов из разных районов области, мастер-классы для взрослых и детей, тематические фотозоны. Также запланированы конкурсы и церемония награждения победителей регионального смотра-конкурса "Сахалинское качество-2025".