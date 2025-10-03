https://ria.ru/20251003/produktsiya-2046133794.html
Фермеры Сахалинской области представят свою продукцию на агрофестивале
Фермеры Сахалинской области представят свою продукцию на агрофестивале - РИА Новости, 03.10.2025
Фермеры Сахалинской области представят свою продукцию на агрофестивале
Аграрии Сахалинской области представят свою продукцию на осеннем фестивале "Свое Родное Островное-2025" в Южно-Сахалинске 4 октября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:36:00+03:00
2025-10-03T11:36:00+03:00
2025-10-03T11:36:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
сахалинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963196228_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_d8ac9610e224848fda3dc90cab812dbb.jpg
https://ria.ru/20251002/primore-2045831423.html
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963196228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_441eca57ecb7c135438845a98215f443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , сахалинская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Сахалинская область
Фермеры Сахалинской области представят свою продукцию на агрофестивале
Сахалинские фермеры покажут продукцию на фестивале "Свое Родное Островное-2025"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Аграрии Сахалинской области представят свою продукцию на осеннем фестивале "Свое Родное Островное-2025" в Южно-Сахалинске 4 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие пройдет на верхней площадке по улице Горнолыжная с 9.00 до 16.00. Местные аграрии и переработчики покажут товары собственного производства: картофель, овощи, мясные и молочные изделия, рыбную продукцию, изделия ручной работы. Также в ассортименте будут саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, плоды и ягоды.
В деловой зоне можно будет получить консультации специалистов федеральных служб: ГЦАС "Сахалинский", СахНИИСХ, Россельхозцентра и Россельхознадзора. Они ответят на вопросы по сельскохозяйственному производству, повышению плодородия почв, семеноводству картофеля и защите растений от болезней и вредителей и на другие темы.
В программе фестиваля – выступления творческих коллективов из разных районов области, мастер-классы для взрослых и детей, тематические фотозоны. Также запланированы конкурсы и церемония награждения победителей регионального смотра-конкурса "Сахалинское качество-2025".
Для гостей будут курсировать два бесплатных автобуса от площади Победы с интервалом 20-30 минут. Для личного транспорта по улицам Горнолыжная и Священномученика Илариона Троицкого организуют одностороннее движение.