В Ростове-на-Дону экс-главе предприятия ОПК дали шесть лет колонии
В Ростове-на-Дону экс-главе предприятия ОПК дали шесть лет колонии - РИА Новости, 03.10.2025
В Ростове-на-Дону экс-главе предприятия ОПК дали шесть лет колонии
Советский районный суд в Ростове-на-Дону дал 6 лет колонии общего режима бывшему руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса "Авиаприборный...
россия
ростов-на-дону
ростовская область
2025
В Ростове-на-Дону экс-главе предприятия ОПК дали шесть лет колонии
В Ростове-на-Дону экс-главе авиаремонтного завода дали 6 лет колонии за хищение
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Советский районный суд в Ростове-на-Дону дал 6 лет колонии общего режима бывшему руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса "Авиаприборный ремонтный завод" за хищение государственных денежных средств, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
"На основании материалов УФСБ России
по Ростовской области
вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса, организовавшему мошенническую схему хищения денежных средств государственного оборонного заказа при ремонте военной техники. Советским районным судом города Ростова-на-Дону
... назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Оперативниками установлено, что Сослан Урумов, являясь исполнительным директором АО "Авиаприборный ремонтный завод", обманул должностных лиц военного представительства министерства обороны России, и похитил государственные денежные средства, причинив ущерб государству свыше 1,4 миллиона рублей.
Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России (мошенничество). Помимо лишения свободы, суд также лишил Урумова права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года, уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.