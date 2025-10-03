В Ростове-на-Дону экс-главе предприятия ОПК дали шесть лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Советский районный суд в Ростове-на-Дону дал 6 лет колонии общего режима бывшему руководителю предприятия оборонно-промышленного комплекса "Авиаприборный ремонтный завод" за хищение государственных денежных средств, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.

Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России (мошенничество). Помимо лишения свободы, суд также лишил Урумова права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года, уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.