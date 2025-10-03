Правительство обсудит нацпроект "Беспилотные авиационные системы"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит предоставление субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".