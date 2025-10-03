https://ria.ru/20251003/pravitelstvo-2046064443.html
Правительство обсудит нацпроект "Беспилотные авиационные системы"
Правительство обсудит нацпроект "Беспилотные авиационные системы" - РИА Новости, 03.10.2025
Правительство обсудит нацпроект "Беспилотные авиационные системы"
Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит предоставление субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T00:44:00+03:00
2025-10-03T00:44:00+03:00
2025-10-03T00:44:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20250606/proekt-2021419117.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Правительство обсудит нацпроект "Беспилотные авиационные системы"
Правительство обсудит выделение средств на нацпроект беспилотных авиасистем
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит предоставление субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минобрнауки России
в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".