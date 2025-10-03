Рейтинг@Mail.ru
Правительство обсудит нацпроект "Беспилотные авиационные системы" - РИА Новости, 03.10.2025
00:44 03.10.2025
Правительство обсудит нацпроект "Беспилотные авиационные системы"
Правительство обсудит нацпроект "Беспилотные авиационные системы"
россия
экономика
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Правительство обсудит нацпроект "Беспилотные авиационные системы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит предоставление субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
На проект по развитию беспилотных систем направят 250 миллиардов рублей
6 июня, 19:28
 
