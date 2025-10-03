Рейтинг@Mail.ru
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/pravitelstvo-2046064139.html
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах - РИА Новости, 03.10.2025
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах
Правительство России на заседании в пятницу обсудит доплаты к пенсиям в регионах и выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T00:39:00+03:00
2025-10-03T00:39:00+03:00
общество
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
https://ria.ru/20250709/proekt-2028083158.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах

Правительство обсудит доплаты к пенсиям и выплаты ухаживающим за инвалидами

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит доплаты к пенсиям в регионах и выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства Минтруду России на предоставление субсидий субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении региональных социальных доплат к пенсии, а также Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Социального фонда России на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Госдуму внесут проект о надбавке к пенсии с 70 лет
9 июля, 10:08
 
ОбществоРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала