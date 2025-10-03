https://ria.ru/20251003/pozhar-2046092520.html
В США загорелся нефтеперерабатывающий завод Chevron
В США загорелся нефтеперерабатывающий завод Chevron
Мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии в США, сообщает телеканал Fox 11. РИА Новости, 03.10.2025
