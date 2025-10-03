Рейтинг@Mail.ru
В США загорелся нефтеперерабатывающий завод Chevron - РИА Новости, 03.10.2025
08:19 03.10.2025 (обновлено: 10:13 03.10.2025)
В США загорелся нефтеперерабатывающий завод Chevron
Мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии в США, сообщает телеканал Fox 11. РИА Новости, 03.10.2025
в мире, сша, chevron
В мире, США, Chevron
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии в США, сообщает телеканал Fox 11.
"На нефтеперерабатывающем заводе в Южной Калифорнии произошел мощный пожар", — говорится в публикации.
По данным телеканала, речь идет о заводе Chevron. Как отмечается, причина пожара неизвестна, а также нет информации о пострадавших.
Пожарная машина в Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
2 мая, 16:41
 
