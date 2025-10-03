Рейтинг@Mail.ru
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали - РИА Новости, 03.10.2025
04:17 03.10.2025 (обновлено: 10:56 03.10.2025)
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали - РИА Новости, 03.10.2025
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали, пострадавших нет, сообщает МЧС России по региону. РИА Новости, 03.10.2025
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владивосток, Происшествия, Россия
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали

Открытое горение в кафе во Владивостоке ликвидировали, пострадавших нет

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramЛиквидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке
Ликвидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Ликвидация пожара в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали, пострадавших нет, сообщает МЧС России по региону.
В соцсетях разошлись видеозаписи пожара в строении у парка аттракционов на Спортивной набережной Владивостока, у колеса обозрения. Судя по кадрам, большой столб дыма виден из разных точек города. Прокуратура проверяет пожарную безопасность и законность размещения объекта.
"В 10.10 открытое горение ликвидировано. Проводится разборка и проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПроисшествияРоссия
 
 
