Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали
Открытое горение на пожаре в кафе на набережной Владивостока ликвидировали, пострадавших нет, сообщает МЧС России по региону. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T04:17:00+03:00
2025-10-03T04:17:00+03:00
2025-10-03T10:56:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
россия
Новости
ru-RU
